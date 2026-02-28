La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Dream Sport Firenze

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con la rete di Tononi, ma i padroni di casa pareggiano con Giovanni Taverna. I gialloblù fanno l’1-2 con De Luca, ma il Dream Sport realizza il 2-2 in superiorità numerica e segna il +1 con Chellini. I ragazzi di Simone Aversa rispondono con Novara e trovano il 3-4 con il rigore trasformato da Tononi allo scadere del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua con i fiorentini che pareggiano i conti con Calamai in superiorità numerica, allungano sul 5-4 con il gol di Vasic da lontano e fanno il +2 con Zampini. I ragazzi di Malara continuano a trovare la via del gol con Partescano per il 7-4, ma la Torino ’81 prova ad alzare la testa con la doppietta di Novara per il 7-6. Il Dream Sport fa il +2 con Giovanni Taverna, ma Maffè accorcia sull’8-7.

Al cambio vasca il Dream Sport segna il +2 con Vasic, Ermondi sigla il 9-8, ma Vasic fa il 10-8 dai cinque metri. La Torino ’81 risponde con la superiorità numerica di Ermondi e allo scadere del terzo quarto pareggia con i conti con il rigore di Novara. Si entra in acqua per l’ultimo tempo e la Reale Mutua Torino ’81 Iren mette la freccia con Novara per il 10-11 e allunga sul +2 ancora con Ettore Novara. Il Dream Sport fa l’11-12 con Fredducci in superiorità numerica, Tononi segna il gol dell’11-13, ma il Firenze risponde con Partescano per il -1. Ad un minuto alla sirena finale i gialloblù realizzano la rete del 12-14 con Lisica in superiorità numerica che chiude il match.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Vittoria importante perché siamo arrivati qui a Firenze senza Aldi, Colombo e Coccia, Romanazzi aveva un problema fisico e Lisica non si è allenato tutta la settimana. Come sapevamo il Dream Sport gioca ogni partita alla morte in casa per cercare di conquistare punti per giocarsi le sue chance di salvezza. Per noi era importante portare a casa i tre punti e tenere il ritmo di Bogliasco e Camogli. Sono contento di come i ragazzi hanno tenuto duro nei momenti di difficoltà della partita, siamo stati sotto di tre gol nel secondo tempo, ma nel terzo e nel quarto abbiamo aggiustato la difesa e recuperato, forse alla fine siamo stati più lucidi di loro e abbiamo sfruttato i time-out in superiorità numerica per fare il break decisivo. Da lunedì inizieremo a preparare la partita di sabato prossimo in casa contro l'Ancona. Ottimo l’arbitraggio».

IL TABELLINO

DREAM SPORT – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 12-14

Paeziali (3-4; 5-3; 2-3; 2-4)

DREAM SPORT: Moccia, Taverna Giorgio 1, Fredducci 1, Lisi, Taverna Giovanni 2, Calamai 1, Vasic 3, Borghigiani, Chellini 1, Partescano 2, Zampini 1, Martorana, Bottiglieri, Rizzi. All. Malara

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 1, Abate, Tononi 3, Maffè 1, Pascali, Costa, Ermondi 2, Cassia, De Luca 1, Novara 6, Schiavetta, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: GUARRACINO - SCHETTINO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Giorgio Taverna (D) e Martorana (D) nel quarto tempo. Ammoniti i tecnici Malara (D) nel terzo tempo e Aversa (T) nel quarto tempo. Ammonita la formazione Reale Mutua Torino 81 Iren nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Dream Sport 4/13 e Reale Mutua Torino 81 Iren 8/15 + 2 rigori.