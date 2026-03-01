I Guelfi Firenze si impongono sui Giaguari Torino all’esordio IFL

Esordio amaro per i Giaguari Torino nella prima giornata della Italian Football League 2026 : al Centro Sportivo Totta di Borgaretto i campioni d’Italia in carica, i Guelfi Firenze , si sono imposti con il punteggio di 46-21 al termine di una gara spettacolare e ricca di cambi di inerzia, soprattutto nella prima metà di gioco.

Nel primo quarto sono gli ospiti a sbloccare il risultato con un pass di Fimiani per Salum da 5 yard (0-6, trasformazione da un punto non a segno). La risposta dei Giaguari è immediata: Greenfield chiude un buon drive torinese con una corsa da 3 yard, Salsa realizza il calcio addizionale e i padroni di casa chiudono il primo periodo in vantaggio 7-6.

Nel secondo quarto l’attacco dei Guelfi trova maggiore continuità. Casati riporta avanti i viola con una corsa personale da 43 yard (7-12, conversione da due non realizzata), poi è lo stesso Fimiani a incrementare il margine con una corsa da 9 yard, trasformata da un passaggio su Mibelli per la conversione da due punti (7-20). I Giaguari reagiscono ancora con Greenfield, che rompe i placcaggi e vola in end zone con una portata da 35 yard, seguita dal calcio di Salsa (14-20). Firenze però colpisce di nuovo sul gioco aereo: Fimiani pesca Stola per 35 yard (14-26, conversione da due non a segno). Prima dell’intervallo Duranti trova Tenconi con un pass da 52 yard che riaccende l’entusiasmo sugli spalti; Salsa è ancora preciso e le squadre vanno al riposo sul 21-26.

Nel terzo quarto i Guelfi mettono un primo mattone sulla fuga: ancora Fimiani–Stola, questa volta su un pass da 23 yard, e Camilli realizza il calcio del 21-33. I Giaguari faticano a trovare la stessa fluidità offensiva mostrata nei primi due quarti, mentre la difesa fiorentina alza ulteriormente il livello di pressione.

Nell’ultimo periodo Firenze chiude definitivamente i conti. Casati firma la sua seconda meta di serata con una corsa da 30 yard trasformata da Camilli (21-40), quindi Fimiani trova nuovamente Salum in end zone su un passaggio da 14 yard. La trasformazione successiva sfuma per un fumble sullo snap, ma il punteggio di 46-21 fotografa il dominio dei Guelfi nella seconda parte di gara.

Per i Giaguari Torino restano le buone indicazioni della prima metà di partita, con un attacco capace di tenere il passo dei campioni d’Italia e di andare a segno tre volte con Greenfield e Tenconi, e la consapevolezza del livello richiesto per competere stabilmente al vertice. Lo staff giallonero analizzerà ora la prestazione per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di capitalizzare le cose positive emerse e correggere gli errori che hanno permesso ai Guelfi di allungare nella ripresa.