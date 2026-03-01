Tuttosport.com
Elegantia, risultati incoraggianti nella seconda prova del campionato individuale Allieve Gold

Grande spettacolo ieri al Pala 200 di Settimo Torinese per la seconda prova regionale Allieve Gold firmata Elegantia, con tante giovani piemontesi protagoniste di una competizione dal tasso tecnico elevato
2 min
Ieri si è disputata al Pala 200 di Settimo Torinese la seconda prova regionale Allieve Gold, organizzata dalla società Elegantia, appuntamento del calendario agonistico regionale che ha visto scendere in pedana numerose giovani ginnaste piemontesi, protagoniste di una competizione caratterizzata da un livello tecnico complessivamente elevato.

Buon risultato per l’Elegantina Nicole Caliandro, impegnata nella categoria A2, che ha conquistato il terzo posto salendo sul podio al termine della gara. Qualche errore esecutivo non le ha permesso di confermare il punteggio ottenuto nella prima prova regionale; tuttavia, grazie alla somma dei risultati conseguiti nelle due gare, l’atleta ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale, confermando la continuità di rendimento mostrata nel corso della stagione.

Sesto posto per l’Elegantina , Vittoria Bosa, impegnata nella categoria A5. Rispetto alla prima prova regionale, la ginnasta ha migliorato i propri punteggi, evidenziando una crescita frutto del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Archiviata questa tappa regionale, l’attenzione si sposta ora sul prossimo impegno agonistico: la competizione ZT, in programma il 20 marzo, nella quale le ginnaste si confronteranno con atlete lombarde e liguri nel tentativo di conquistare la qualificazione al Campionato Nazionale previsto ad aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

