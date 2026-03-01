Il BCC Derthona prende subito il comando e vince a Brescia

Ritorno al successo in campionato per l’ Autosped BCC Derthona , che a Brescia – ancora senza Dotto e Melchiori – mette le marce alte sin dalle battute iniziali dell’incontro, trova buone soluzioni offensive, segna 34 punti nel primo quarto e indirizza la gara. La formazione allenata da Cutugno, nelle frazioni seguenti, aumenta il proprio margine e conquista i due punti, conquistando il quarto posto momentaneo in classifica e preparandosi al meglio all’ultimo impegno di regular season, in programma mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla Cittadella dello Sport contro Broni. Da segnalare il traguardo raggiunto da Pallas Kunaiyi-Akpanah, che oggi ha superato i 2000 rimbalzi in carriera nella massima serie.

Prima frazione di gara contraddistinta dall’esecuzione precisa in attacco del BCC, che prende rapidamente il comando delle operazioni e raggiunge la doppia cifra di margine, trovando un buon contributo da tutte le giocatrici: al 10’ il punteggio è 21-34. Nel secondo periodo, la formazione allenata da Cutugno cresce di tono in difesa e mantiene inalterata la qualità del suo attacco, allungando il divario sino al +26 (29-55) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro scorre sulla stessa falsariga, con il BCC che scollina i 30 punti di margine e chiude avanti 40-72. Nell’ultimo periodo, l’Autosped amministra il margine accumulato e vince 55-93.

Le parole di Arianna Arado: «Abbiamo avuto un buon impatto sulla gara, che è quello su cui avevamo lavorato in settimana. Siamo contente della vittoria, avere allungato già nel primo quarto ci ha permesso di avere fiducia».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Le partite non sono mai semplici, l’abbiamo resa un po’ più semplice con un giusto impatto sia in attacco che in difesa. Dobbiamo prepararci al meglio possibile ai playoff, pensando prima a Broni e poi riposandoci e ricaricandoci per i playoff».

Brixia Basket - Autosped BCC Derthona 55-93

Parziali (21-34, 29-55, 40-72)

Brixia: Austin 8, Togliani ne, Tagliamento 8, Aghilarre, Delboni 2, Bersi, Crippa 3, Frustaci 4, Kristlova 14, Bongiorno 2, Winkowska 14. All. Zanardi.

BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 18, Fontaine 9, Conte 6, Toffolo 3, Leonardi 9, Fondren 20, Arado 14, Suarez 9, Melchiori ne, Penna 5. All. Cutugno.