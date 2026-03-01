Tuttosport.com
Il BCC Derthona prende subito il comando e vince a Brescia

Ritorno al successo in campionato per l'Autosped contro Brixia. Le Giraffe mettono le marce alte sin dalle battute iniziali dell'incontro, trovano buone soluzioni offensive, segnano 34 punti nel primo quarto e indirizzano la gara
3 min
Il BCC Derthona prende subito il comando e vince a Brescia

Ritorno al successo in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che a Brescia – ancora senza Dotto e Melchiori – mette le marce alte sin dalle battute iniziali dell’incontro, trova buone soluzioni offensive, segna 34 punti nel primo quarto e indirizza la gara. La formazione allenata da Cutugno, nelle frazioni seguenti, aumenta il proprio margine e conquista i due punti, conquistando il quarto posto momentaneo in classifica e preparandosi al meglio all’ultimo impegno di regular season, in programma mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla Cittadella dello Sport contro Broni. Da segnalare il traguardo raggiunto da Pallas Kunaiyi-Akpanah, che oggi ha superato i 2000 rimbalzi in carriera nella massima serie.

Prima frazione di gara contraddistinta dall’esecuzione precisa in attacco del BCC, che prende rapidamente il comando delle operazioni e raggiunge la doppia cifra di margine, trovando un buon contributo da tutte le giocatrici: al 10’ il punteggio è 21-34. Nel secondo periodo, la formazione allenata da Cutugno cresce di tono in difesa e mantiene inalterata la qualità del suo attacco, allungando il divario sino al +26 (29-55) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro scorre sulla stessa falsariga, con il BCC che scollina i 30 punti di margine e chiude avanti 40-72. Nell’ultimo periodo, l’Autosped amministra il margine accumulato e vince 55-93.

Le parole di Arianna Arado: «Abbiamo avuto un buon impatto sulla gara, che è quello su cui avevamo lavorato in settimana. Siamo contente della vittoria, avere allungato già nel primo quarto ci ha permesso di avere fiducia».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Le partite non sono mai semplici, l’abbiamo resa un po’ più semplice con un giusto impatto sia in attacco che in difesa. Dobbiamo prepararci al meglio possibile ai playoff, pensando prima a Broni e poi riposandoci e ricaricandoci per i playoff».

Brixia Basket - Autosped BCC Derthona 55-93
Parziali (21-34, 29-55, 40-72)

Brixia: Austin 8, Togliani ne, Tagliamento 8, Aghilarre, Delboni 2, Bersi, Crippa 3, Frustaci 4, Kristlova 14, Bongiorno 2, Winkowska 14. All. Zanardi.
BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 18, Fontaine 9, Conte 6, Toffolo 3, Leonardi 9, Fondren 20, Arado 14, Suarez 9, Melchiori ne, Penna 5. All. Cutugno.

