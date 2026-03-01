Tuttosport.com
Novara vince il primo atto dei play-off con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Le ragazze di Giulio Cesare Negro cedono a Igor Gorgonzola Novara pagando un avvio difficile e cali di continuità nei set persi 25-17, mentre reagiscono nel terzo parziale vinto 22-25
6 min
L’Igor Gorgonzola Novara si aggiudica il primo atto dei play-off con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, imponendosi 3-1 al PalaIgor in gara 1 dei quarti di finale.
Le ragazze di Negro pagano un approccio mentale alla partita non ottimale, in particolare nel primo set già segnato sul parziale di 11-3 e poi concluso 25-17, e le difficoltà a mantenere un livello di gioco costante nelle due successive frazioni vinte da Novara, la seconda e quarta, anch’esse concluse 25-17 ma rimaste in bilico nella prima metà. Chieri interpreta invece in modo ottimale il terzo set che fa suo 22-25.
Mattatrice di serata è Tolok che mette a segno 29 punti con il 68% di positività in attacco. In doppia cifra fra le padrone di casa anche Alsmeier (15) e Ishikawa (10), mentre il premio di MVP viene assegnato a Bonifacio (8). Fra le biancoblù le migliori realizzatrici sono Neneth (17) e Nervini (11).
Gara 2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino. Chieri deve per forza vincere per allungare la serie alla decisiva “bella” del prossimo weekend a Novara.

La cronaca
Primo set – Dopo il primo punto di Cekulaev il punteggio gira rapidamente a favore di Novara che grazie a un’inspiratissima Tolok costringe Negro a esaurire i suoi due time-out già sull’11-3. Con l’ingresso per mezza rotazione di Antunovic e Dambrink le biancoblù alzano l’efficienza del loro cambio palla ma il gioco resta saldamente in mano alle padrone di casa che raggiungono i 10 punti di distacco sul 19-9 con Ishikawa. Sul 20-11 l’allenatore chierese cambia le bande inserendo Degradi e Bah. Due punti consecutivi di Cekulaev e l’attacco vincente di Bah riportano Chieri sul 21-16. Tolok ferma la rimonta ospite e alla prima palla set con il suo nono sigillo personale chiude 25-17.

Secondo set – Rispetto alla prima frazione l’avvio è più combattuto e resta in bilico fino al 5-5. Un errore di Nervini al servizio e due attacchi di Cekulaev spingono Negro a inserire Bah al posto di Dervisaj sull’8-5, per poi fermare il gioco dopo il 10-6 di Ishikawa. Chieri riesce a riavvicinarsi a -2 con Cekulaev (13-11), ma nelle fasi centrali Novara torna da allungare con Alsmeier, Ishikawa e due muri di Squarcini (18-13). Di lì in avanti la squadra di Bernardi ha vita facile e arriva a guadagnare otto palle sul 24-15. Le biancoblù ne annullano due grazie agli attacchi di Nemeth e Nervini, quindi al terzo tentativo Tolok firma il 25-17.

Terzo set – Sul 4-3 due errori chieresi regalano a Novara il 6-3. Al rientro dal time-out di Negro il muro di Cekulaev vale il 6-4. Segue una lunga fase di punto a punto che vede Chieri sempre in scia capace di ritrovare la parità sul 14-14 con un ace di Van Aalen aiutato dal nastro e passare per la prima volta in vantaggio 15-16 con Nervini. Le gaudenziane tornano avanti 18-17 Alsmeier ma immediato c’è la risposta di Chieri che fa 19-20 con Nemeth e un muro di Cekulaev, Sul 20-20 le biancoblù ottengono il +2 con Nemeth e un muro di Van Aalen (20-22). Conquistate due palle set con Dervisaj (22-24), Chieri si aggiudica la frazione al primo tentativo grazie a un muro di Van Aalen su Squarcini (22-25).

Quarto set – Nel sestetto dell’Igor c’è Leonardo al posto di Di Nardo, costretta a uscire per un problema al ginocchio nel finale del set precedente. Chieri riparte con un buon piglio guadagnando subito un +2 con Nervini e Nemeth (1-3). Novara ritrova la parità sul 7-7 dopo un errore di Alberti, quindi da 9-9 sale a 11-9 con Tolok. Dopo il 13-12 di Nemeth due colpi di Tolok e Ishikawa, due errori di Van Aalen e Dervisaj e altri due attacchi vincenti di Alsmeier e Tolok permettono alla squadra di Bernardi di scappare a 19-13. Il turno di battuta di Ishikawa è interrotto dal primo tempo di Alberti, ma è soltanto una parentesi nel monologo di Novara che alla prima palla match chiude 25-17 con un muro di Bonifacio.

Il commento
Ilaria Spirito: «Oggi siamo mancati soprattutto nell’atteggiamento, in particolare nei primi due set che personalmente non mi sono piaciuti. Ho provato a dire alle mie compagne che queste partite o le giochi con cattiveria agonistica oppure le subisci, com’è stato nel primo set soprattutto. Domani è un altro giorno e mercoledì sarà un’altra partita».

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76   3-1
Parziali (25-17; 25-17; 22-25; 25-17)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 29, Squarcini 5, Bonifacio 8, Ishikawa 10, Alsmeier 15; De Nardi (L); Melli, Baijens, Leonardi (2L). N. e. Carraro, Van Avermaet, Herbots, Mims. All. Bernardi; 2° Simoni.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Neneth 17, Cekulaev 8, Alberti 4, Nervini 11, Dervisaj 7; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 2, Bah 1, Degradi, Ferrarini. N. e. Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Salvati di Palestrina e Simbari di Milano.
NOTE: presenti 3147 spettatori. Durata set: 22′, 22′, 26′, 21′. Errori in battuta: 14-17. Ace: 2-2. Ricezione positiva: 60%-56%. Ricezione perfetta: 41%-37%. Positività in attacco: 56%-43%. Errori in attacco: 9-11. Muri vincenti: 6-6. MVP: Bonifacio.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

