Igor Agil Volley Campionessa Territoriale U18

Una semifinale e una finalissima assai combattute e per questo il risultato è ancora più dolce: la Igor Agil Volley conquista il titolo di campionessa territoriale U18 anche per la stagione 2025/2026
2 min
La formazione di Giovanni Galesso ha battuto in semifinale Ovada 3-1 (29-27; 25-21; 20-25; 26-24) e poi in finalissima San Giacomo sempre 3-1 (20-25; 25-15; 25-17; 25-23). Terzo posto per Ovada che ha battuto Novi Ligure 0-3. Le Igorine in finalissima nel primo set hanno quasi portato a termine una grande rimonta (partite 4-12), salvo poi cedere a una San Giacomo più determinata. Determinazione tutta trecatese nei due set centrali e poi un quarto set ancora combattuto e che ha visto le Igorine in svantaggio lottare e conquistarsi l'ultimo punto.

Ora inizia per loro il cammino regionale che mette in palio un posto alle Final four regionali appunto.

Il tecnico Galesso: «Sono contento perché nelle difficoltà le ragazze sono rimaste unite e hanno continuato a crederci, non è stato facile in finale dopo il primo set nel quale una San Giacomo super determinata ci ha messo sotto aggredendo fin da subito i nostri punti deboli con battuta e attacco. Nel quarto set la storia si è ripetuta, con parziali molto pesanti a favore loro e qui una grande prova da parte di tutte le ragazze subentrate, ognuna ha saputo dare il proprio fondamentale contributo per una grande rimonta prima e per la vittoria poi!  - dice - Ci aspetta sicuramente un percorso tosto sia a livello regionale giovanile sia in B2, campionato che d'ora in poi dovremo affrontare in modo più determinato, penso che però queste vittorie ottenute pur non giocando sempre al meglio ci possano essere d'aiuto nella crescita e nella presa di coscienza delle nostre potenzialità».

Le protagoniste: Nicole Bertini, Sofia Bianco, Melissa Fikaj, Martina Franchini, Asia Laneve, Emma Maestrelli, Eleonora Mihali, Mercy Ojienelo, Giorgia Pasqualini, Matilde Piatta, Virginia Sella, Elena Zillio.

