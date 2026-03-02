S.G. Concordia: 2ª Prova del Campionato Individuale Gold Allieve

La giovanissima Arianna Milanese regala un altro Titolo Regionale al palmarès della Concordia: sabato scorso, al Pala200 di Settimo Torinese, dove si è svolta la 2ª Prova e Finale Regionale del Campionato Individuale Gold Allieve e si sono assegnati i Titoli della Fase regionale, Arianna si è laureata Campionessa Regionale Allieve 2 .

Gara di alto livello tecnico, che ha visto scendere in pedana le giovani promesse della Ritmica piemontese, suddivise nelle categorie Allieve 1, 2, 3, 4 e 5, in base all’età, con un programma diverso a seconda della categoria.

Per le Allieve 2, classe 2016, il programma prevede due prove, al corpo libero e alla fune. A difendere i colori della Concordia, oltre ad Arianna, sono scese Diana Tuccini e Alice Di Stefano.

Arianna ha “bissato” brillantemente il risultato della 1ª Prova, conquistando l’Oro nella gara odierna ed il Titolo di Campionessa Regionale.

Splendida prova per Diana, che con due esercizi eleganti e precisi ha compiuto un balzo in avanti nella classifica, conquistando l’Argento nella gara odierna ed il Bronzo nella classifica Finale Regionale.

Buona gara anche per Alice, entrata da pochi mesi nel team Concordia, che ha ottenuto il 7° posto, con due prove più sicure e convinte rispetto alla gara precedente, che le hanno permesso di risalire la classifica, confermando grandi margini di miglioramento.

Un’altra conferma, ed un altro podio, sono arrivati da Giorgia Costa, nelle Allieve 3, classe 2015, che ha doppiato il risultato della 1^ Prova, conquistando nuovamente il Bronzo con due interessanti esercizi a fune e cerchio.

Infine, nelle Allieve 5, Lidia Amicone ha presentato, come da programma, gli esercizi al cerchio, alla palla ed alle clavette, dove qualche errore non le ha permesso di confermare il punteggio ottenuto nella 1ª Prova, fermandola al 5° posto.

Il prossimo, importante appuntamento per le Allieve sarà la Prova di Zona Tecnica, che vedrà scendere in pedana tutte le ginnaste del Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia che hanno preso parte alla Fase Regionale, per conquistare l’ambito pass per la fase Nazionale, riservato a sole 24 atlete da tutte le Regioni italiane.



