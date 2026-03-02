S. Bernardo Campus: passo falso a Chieri

L’avvio è subito tutto per i locali che toccano il +10 (17-7). Gli ospiti provano a ricucire qualcosa, ma fanno grande fatica in difesa: 27-20 dopo i primi dieci minuti. Chieri sfonda nuovamente il muro della doppia cifra e sembra poter fuggire, ma 5 punti di Uko e poi il piazzato di Toppino valgono il -11 viaggiante (40-29). Coach Conti chiama il time-out e prima della pausa ecco che arriva un altro break: 53-33 alla pausa. Il match sembra già indirizzato, ma nella terza frazione l’orgoglio albese vede Campus risalire fino al 63-56 dopo il canestro di Toppino, assistito da Zampolli. A fine frazione è 66-58 con rinnovate speranze per gli ospiti. Purtroppo, però, in attacco la S. Bernardo fa davvero troppa fatica per poter riaprire il match e incassa un parziale di 12-2 che vale il 78-60 per il Bea. Ultimi minuti poco influenti, a ritoccare definitivamente lo score è il tiro libero di Nastasi per l’83-69 e, poi, il tiro allo scadere di Giacomelli: finisce 85-69.

Campus scivola così al decimo posto e potrà riscattarsi sabato alle 19:00 quando arriverà a Corneliano il College Novara, undicesimo con un successo in meno. Sarà nuovamente uno scontro direttissimo, da non sbagliare.

BEA Chieri - S. Bernardo Campus 85-69

S. Bernardo Campus: Gandolfo, Eirale 2, Occelli 2, Uko 7, Negro 13, Nastasi 1, Toppino 18, Buldo 9, Camara 2, Colli 2, Zampolli 13.