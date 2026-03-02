Eurogymnica: Elisabetta Tomita e Denise Paradiso campionesse regionali  

Una seconda prova che si è dipanata tra conferme e piacevoli novità, con principali protagoniste Denise Paradiso e Elisabetta TomitaTra le A5, sotto la guida di Federica Vaccaro e Silvia Marchese, è stata proprio la Paradiso a dettare il passo, ripetendosi dopo aver dominato tre settimane fa.

22,350 alla palla, 22,750 al cerchio e 23,050 alle clavette sono stati i punteggi che le hanno permesso di vincere con il totale di 68,150 e di portarsi a casa per la prima volta il titolo regionale, dopo il bronzo dello scorso anno. L'esercizio alle clavette è stato anche l'unico a superare il muro dei 23 punti in tutta la giornata di gara.

Ma la categoria A5 è stata generosa con le EGirls e grazie a Isabel Coconi Santoni anche il secondo gradino del podio è stato appannaggio di Eurogymnica. La torinese (66,900), campionessa lo scorso anno tra le A4, ha condotto un'ottima gara, con esercizi molto accattivanti eseguiti con la verve che la contraddistingue, rimontando dalla terza posizione della prima prova, grazie a un tris di esercizi con le clavette (22,800), con la palla (22,050) e col cerchio (ancora 22,050).

Nella stessa categoria, quarto posto di giornata per una Ginevra Gallizia (64,300) ancora in crescita ma vittima di qualche piccola imperfezione al cerchio (20,650) dopo la buona prestazione alla palla (21,300) e soprattutto alle clavette (22,350).

Tra le Allieve 3, ancora in risalto Sofia Cianciolo (37,250), che agguanta l'argento nella seconda prova e il bronzo definitivo nella classifica regionale (fune 19,000 e cerchio 18,250). Al quarto posto Miriam Lo Presti che termina quinta nella classifica regionale.

Splendido poi il secondo titolo regionale della giornata, conquistato tra le A4 da Elisabetta Tomita (39,900) argento lo scorso anno.

Elisabetta ha veramente offerto una prestazione brillante, dimostrando sangue freddo una volta iniziata una rimonta che le ha permesso di ribaltare la classifica, che fino a quel momento la vedeva al terzo posto.

Dopo le clavette (19,400) è stata ottima l'esecuzione con la palla, valutata un pesante 20,500 che l'ha lanciata in orbita oro. Questa categoria ha messo però in evidenza diversi altri talenti della scuderia di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, come ad esempio Stella Carminati, assente alla prima prova e salita sabato sul secondo gradino del podio, pari merito con un'altra EGIrl, Maria Sofia Rivera Castillo, tutte e due a 38,850. Al sesto posto Vittoria Capra e al settimo Alysea Bianco, talenti di cui sentiremo ancora parlare.

Nel campionato regionale, alle spalle della Tomita, bronzo dunque per la coppia targata EG, alle spalle di Sara Laganà di Echidna, argento.

Ad attendere tutte queste EGirls tra qualche settimana, la fase interregionale, la zona tecnica che darà poi l'accesso alla finale nazionale; un'incudine pericolosa, una gara da dentro o fuori che impone più di qualunque altra, la massima concentrazione e una condizione perfetta.