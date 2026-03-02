Il rugby a Torino è biancoblù: doppia vittoria in casa per l'Iveco CUS Torino 

Ci sono giornate che restano impresse nella memoria. Giornate in cui il rugby non è solo uno sport, ma diventa emozione, identità, appartenenza. Ieri, sul campo A. Albonico, l’IVECO CUS Torino Rugby ha vissuto una di quelle giornate speciali, una vera festa fatta di passione, sudore e cori che sembravano non voler finire mai.

Una doppia sfida, femminile e maschile, che ha acceso gli animi dei tifosi fin dalla tarda mattinata. Alle 12:00 sono state le ragazze della femminile, guidate dai coach Carbone e Perrone, ad aprire le danze affrontando una sfida dal peso enorme: lo scontro salvezza contro il Neapolis Femminile, formazione neopromossa in Serie A Élite, combattiva e determinata, capace di mettere in difficoltà chiunque durante la stagione.

Le universitarie hanno dimostrato carattere, lucidità e fame. Senza mai lasciarsi intimidire, hanno imposto il proprio gioco, restando focalizzate e ciniche nei momenti chiave. Il risultato finale, 26-7, racconta una partita dominata: cinque punti fondamentali che valgono la salvezza matematica e la certezza di disputare anche il prossimo anno il massimo campionato nazionale. Una vittoria meritata, voluta, conquistata metro dopo metro. Onore però anche alle ragazze del Neapolis, avversarie dure, leali e competitive fino all’ultimo.

Il tempo di riprendere fiato, ed è subito di nuovo battaglia. Nel pomeriggio va in scena la Serie A1 maschile, protagonista del derby della Mole contro il VII Rugby Torino. La classifica potrebbe ingannare, ma chi conosce il rugby sa che i derby non si giocano mai sulla carta. La tribuna è stracolma, i cori rimbombano già dal riscaldamento e l’atmosfera è elettrica. I gialloblù arrivano con una mischia solida ed esperta, il loro marchio di fabbrica.

I giovani universitari, però, non tremano. Entrano in campo con decisione, orgoglio e fame. Le mete arrivano una dopo l’altra: apre Crepaldi (classe 2004), segue Araujo (classe 2002), poi la doppietta di Ambrosi (classe 2000) che infiamma il pubblico. A chiudere i conti ci pensa Truffa (classe 2003), che con una finta scarta l’avversario e vola a marcare in mezzo ai pali. L’Albonico esplode, una tribuna mai così piena urla all’unisono, trasformando il campo in una bolgia biancoblù.

Il Settimo reagisce, lotta, non si arrende mai, ma al triplice fischio non ci sono dubbi: il derby è ancora del CUS Torino. Ancora una volta Torino è biancoblù.

Nel post gara, il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha racchiuso perfettamente il senso di questa giornata: «Complimenti alle ragazze della femminile che si sono meritate il diritto di giocare nel massimo campionato nazionale per l’ennesima volta.Ora i riflettori si spostano sulla nostra cadetta che inizia il percorso per i playoff verso la serie b, lavoreremo ancora più insieme con la prima squadra per raggiungere l’obiettivo. L'under 18 è prima nel secondo girone interregionale e vogliamo che i ragazzi continuino a capire che la crescita formativa deve passare anche dalle vittorie e non solo dalla partecipazione. Con under 16 e 14 maschile e femminile invece continuiamo a voler far fare ai giocatori più esperienze possibili, andando anche in giro per l’Italia e all’estero per alzare il livello tecnico ma soprattutto umano in un periodo storico dove nel territorio si sente spesso parlare di club, formazione e giocatori cresciuti in casa questo è il messaggio del Cus Torino!!! Forza CUS».

Si va ora a riposo con cinque punti preziosissimi che accorciano le distanze dalla vetta della classifica. Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane, ancora all’Albonico, nello scontro diretto contro Isweb Avezzano Rugby, oggi appaiato in classifica.Vi aspettiamo tra due settimane di nuovo in casa!