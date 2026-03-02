Tuttosport.com
Pinerolo Ghiaccio: i risultati della settimana 

Settimana intensa e grande cuore, in pieno stile Storm
1 min
Pinerolo Ghiaccio: i risultati della settimana 

Si parte mercoledì con l'U16, in collaborazione con i Milano Devils, impegnata contro i Valpellice Bulldogs. Una sfida combattuta, giocata con carattere e spirito di squadra. Il risultato ha sorriso agli avversari, ma gli Storm hanno messo sul ghiaccio impegno, tenacia e tanta voglia di crescere.

Doppio appuntamento per l’U14, prima contro il Fassa/Fiemme e poi contro l’Appiano. Due gare intense contro avversari agguerriti che non hanno lasciato spazio a distrazioni. Gli Storm hanno lottato su ogni disco, provando a restare agganciati fino all’ultimo cambio. Questa volta i punti sono andati altrove, ma l’esperienza accumulata sarà carburante prezioso per le prossime sfide.

Domenica è toccato agli U19, sul ghiaccio di Como contro i Milano Devils. Partita di carattere: sotto nel punteggio, i ragazzi hanno reagito con determinazione, rimettendo tutto in discussione nel secondo periodo. La squadra di casa ha poi trovato l’allungo decisivo, ma la grinta vista sul ghiaccio è il segnale che questa squadra non smette mai di crederci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

