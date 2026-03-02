Fulgor Basket cede a Legnano nella ripresa

La Paffoni Fulgor Basket esce sconfitta dalla trasferta di Legnano , cedendo 78-65 ai Knights in una partita che si è decisa nel secondo tempo. Al PalaBorsani, dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 37-32 per i padroni di casa, i lombardi hanno preso il largo nella ripresa lasciando ai rossoverdi solo le briciole.

ESORDIO BREKIC E PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Debutto in maglia rossoverde per Marko Brekic, subito protagonista con 6 punti nei primi 2 minuti di gioco grazie a due triple. Il serbo ha chiuso con 14 punti totali (4/13 al tiro, 3/10 da tre), mostrando lampi di qualità ma evidenziando la necessità di maggior tempo per inserirsi nei meccanismi di squadra.

Il primo quarto si è chiuso sul 21-20 per Legnano, con Brekic a firmare 8 dei primi 10 punti della Fulgor. Nel secondo periodo i Knights hanno provato l'allungo ma la tripla di Federico Casoni al 17'15" ha riportato Omegna sul -3 (27-30), seguita da altre due bombe dello stesso Casoni che hanno dato alla Paffoni il momentaneo +3 (30-27). All'intervallo lungo però Legnano conduceva 37-32.

LA RIPRESA: LEGNANO ALLUNGA

Il terzo quarto ha segnato la svolta della partita. Legnano, trascinata dall'ottima vena di Vytenis Cizauskas (19 punti finali) e Guglielmo Sodero (18 punti con un devastante 5/8 da tre punti), ha preso il largo toccando il +13 (53-40 al 26'48").

La Fulgor ha provato a reagire con Jacopo Balanzoni (18 punti, 8/15 al tiro, 8 falli subiti e una stoppata spettacolare), ma non è bastata. Nell'ultimo quarto i Knights hanno gestito con lucidità il vantaggio, chiudendo sul 78-65 finale.

LE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Oltre ai 18 punti di Balanzoni e ai 14 di Brekic, da segnalare gli 11 punti di Federico Casoni con 3 triple fondamentali, i 6 punti di Giacomo Baldini e i 4 di Axel Piccirilli. Emanuele Trapani ha distribuito assist e gestito il ritmo, mentre Michael Sacchettini ha contribuito con 4 punti.

PROSSIMO IMPEGNO

La Paffoni tornerà in campo mercoledì 4 marzo alle ore 20:30 al PalaCipir per lo scontro diretto cruciale contro Orzinuovi. Una partita fondamentale per la corsa ai playoff che si preannuncia caldissima davanti al nostro pubblico rossoverde. L'appello della società è chiaro: serve il PalaCipir pieno per sostenere i ragazzi in un momento decisivo della stagione!

IL TABELLINO

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – PAFFONI FULGOR OMEGNA 78-65

Parziali (21-20, 16-12, 20-14, 21-19)

LEGNANO: Cizauskas 19, Sodero 18, Stepanovic 9, Scali 9, Quinti 8, Oboe 8, Riva 5, De Capitani 2, Mastroianni, Pirovano, Calleri, Nebuloni, Veronese. All. Piazza.

PAFFONI FULGOR OMEGNA: Balanzoni 18, Brekic 14, Casoni 11, Baldini 6, Piccirilli 4, Sacchettini 4, Trapani 4, Antelli 2, Voltolini 2, Caramelli, Angelori, Strino. All. Eliantonio.