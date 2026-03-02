Pallapugno: le novità della Serie A 2026

La stagione pallonistica inizierà sabato 28 marzo a Imperia con la Supercoppa tra Cortemilia e Alba, mentre il campionato di Serie A debutterà nel fine settimana del 18 e 19 aprile, dopo la trasferta argentina per il Mondiale della Cijb. Ad aprire le danze sarà la Serie B che inizierà la stagione nel week-end di Pasqua tra il 4 e il 6 aprile).



Come sarà il regolamento della massima serie?

Dopo la prima fase a girone unico con partite ai nove giochi, nella successiva le squadre saranno divise in tre gironi in base al piazzamento ottenuto, mantenendo i punti della regular season: playoff (le squadre classificate dal 1° al 4° posto), playout (dal 5° all’8° posto), girone salvezza (dal 9° al 12° posto). Altro turno con gare di andata e ritorno sempre ai 9 giochi ma, ed è questa è la novità più importante, saranno attribuiti 3 punti alla squadra vincente con punteggio da 9-0 a 9-6 compreso e 0 punti alla squadra perdente; 2 punti alla squadra vincente con punteggio di 9-7 o 9-8 e 1 punto alla squadra perdente. Conclusa la seconda fase, le prime due classificate dei playoff accederanno direttamente alle semifinali; le ultime due classificate dei playoff e le prime due classificate dei playout andranno agli spareggi per conquistare gli altri due posti in semifinale. Le ultime due classificate del girone salvezza saranno retrocesse in Serie B. Semifinali e finale, infine, si giocheranno agli 11 giochi.



Intanto, martedì 24 marzo, alle 18.30, alla Cantina Terre del Barolo di CastiglioneFalletto, si terrà la tradizionale passerella di presentazione di tutte le formazioni che parteciperanno ai campionati di Serie A, Serie B e del torneo Femminile.