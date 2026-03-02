Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

MTS SER Santena esce sconfitta dalla trasferta a Canelli

La squadra di casa ha dimostrato di essere più forte per Destefanis e compagne, che hanno cercato in ogni modo di opporsi alla formazione astigiana, mettendo in campo una prestazione con troppi alti e bassi e soccombendo dopo un'ora e quindici minuti di partita
3 min
MTS SER Santena esce sconfitta dalla trasferta a Canelli

Purtroppo le tigri santenesi dalla trasferta a Canelli non portano a casa nessun punto. Risultata troppo forte la squadra di casa per Destefanis e compagne, che hanno cercato in ogni modo di opporsi alla formazione astigiana, mettendo in campo una prestazione con troppi alti e bassi e soccombendo dopo un'ora e quindici minuti di partita. Nonostante la sconfitta non cambia la posizione in classifica delle santenesi che mantengono il dodicesimo posto a soli due punti dalla formazione del Luino.

Nel primo set coach Demichelis schiera, Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Vione e Demichelis in centro, Nardoianni e Marchioni in banda. Dopo un inizio quasi alla pari, purtroppo Destefanis e compagne subiscono un parziale di 5 punti che permette alle padrone di casa di prendere le distanze, costringendo il coach santenese a chiamare il primo time out discrezionale sull'8-13. Le tigri santenesi provano in tutti i modi a recuperare il divario con le padrone di casa, ma le avversarie risultano molto più ordinate e caparbie e non lasciano nulla al caso. Entrano Ponassi in seconda linea al posto di Nardoianni, Marino per Di Blasi e Vasca per Venco. Il set è ormai ompromesso ed è tutto a favore della formazione di casa per 25-15.

Nel secondo set Santena parte con la stessa formazione del primo. Purtroppo l'inizio non è dei più entusiasmanti. Ancora una volta le padrone di casa, a servizio, mettono a segno un parziali di 6 punti (2-8) approfittando una ricezione incerta delle avversarie. Dopo il time out di Demichelis, piano piano cercano di recuperare lo svantaggio e con il turno al servizio di Marchioni il divario diminuisce di tre punti (7-10). Destefanis e compagne cercano per gran parte del set di restare a ridosso delle avversarie fino ad arrivare a meno 2 punti (19-17). Ancora una volta però le padrone di casa approfittano delle insicurezze della formazione santenese e chiudono il set sul 25-19.

Nel terzo e decisivo set Destefanis e compagne, mettono un po' più di lucidità in campo e riescono a giocare punto a punto fino a metà del set. Nella 
parte finale però le padrone di casa spingono sull'acceleratore e chiudono il set senza grandi fatiche sul 25-16.

La prossima sfida sarà contro la formazione di Gorla fra le mura amiche del PalaSer.

 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 17

ASD PALLAVOLO VALLE BELBO AT VS MTS SER SANTENA 3-0
Parziali (25-15, 25-19, 25-16)

MTS SER SANTENA: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marchioni, Destefanis (k), Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, De Marchi. Allenatori: Demichelis, Romero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS