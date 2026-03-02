MTS SER Santena esce sconfitta dalla trasferta a Canelli

Purtroppo le tigri santenesi dalla trasferta a Canelli non portano a casa nessun punto. Risultata troppo forte la squadra di casa per Destefanis e compagne, che hanno cercato in ogni modo di opporsi alla formazione astigiana, mettendo in campo una prestazione con troppi alti e bassi e soccombendo dopo un'ora e quindici minuti di partita. Nonostante la sconfitta non cambia la posizione in classifica delle santenesi che mantengono il dodicesimo posto a soli due punti dalla formazione del Luino.

Nel primo set coach Demichelis schiera, Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Vione e Demichelis in centro, Nardoianni e Marchioni in banda. Dopo un inizio quasi alla pari, purtroppo Destefanis e compagne subiscono un parziale di 5 punti che permette alle padrone di casa di prendere le distanze, costringendo il coach santenese a chiamare il primo time out discrezionale sull'8-13. Le tigri santenesi provano in tutti i modi a recuperare il divario con le padrone di casa, ma le avversarie risultano molto più ordinate e caparbie e non lasciano nulla al caso. Entrano Ponassi in seconda linea al posto di Nardoianni, Marino per Di Blasi e Vasca per Venco. Il set è ormai ompromesso ed è tutto a favore della formazione di casa per 25-15.

Nel secondo set Santena parte con la stessa formazione del primo. Purtroppo l'inizio non è dei più entusiasmanti. Ancora una volta le padrone di casa, a servizio, mettono a segno un parziali di 6 punti (2-8) approfittando una ricezione incerta delle avversarie. Dopo il time out di Demichelis, piano piano cercano di recuperare lo svantaggio e con il turno al servizio di Marchioni il divario diminuisce di tre punti (7-10). Destefanis e compagne cercano per gran parte del set di restare a ridosso delle avversarie fino ad arrivare a meno 2 punti (19-17). Ancora una volta però le padrone di casa approfittano delle insicurezze della formazione santenese e chiudono il set sul 25-19.

Nel terzo e decisivo set Destefanis e compagne, mettono un po' più di lucidità in campo e riescono a giocare punto a punto fino a metà del set. Nella

parte finale però le padrone di casa spingono sull'acceleratore e chiudono il set senza grandi fatiche sul 25-16.

La prossima sfida sarà contro la formazione di Gorla fra le mura amiche del PalaSer.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 17

ASD PALLAVOLO VALLE BELBO AT VS MTS SER SANTENA 3-0

Parziali (25-15, 25-19, 25-16)

MTS SER SANTENA: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marchioni, Destefanis (k), Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, De Marchi. Allenatori: Demichelis, Romero.