Club76: tutti i risultati del weekend

A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1 , ieri, domenica, hanno ceduto al primo atto dei play-off con Novara per 3-1 al PalaIgor in gara 1 dei quarti di finale (25-17, 25-17, 22-25, 25-17). In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri inciampa 1-3 contro Mondovì Volley (23-25, 25-23, 18-25, 25-27). Dopo due buone gare contro avversari ostici, Chieri si ripete con Mondovì battagliando con una squadra costruita con l’ambizione di salire di categoria e formata da atlete di grande esperienza. Gara dall’esito altalenante e vinto dalle ospiti in un set molto combattuto e giocato a viso aperto dalle ragazze di Chieri. Da segnalare i 16 punti di Boufandar, i 12 di Occelli e gli 11 di Faleschini. Prossima gara sabato 7 marzo alle 20,30 contro Garlasco Volley.

In U18 regionale finale territoriale il Club76 Fenera Chieri vince 3-0 contro Monviso Pinerolo Volley U18 (25-18, 25-22, 25-18). La squadra è entrata in campo con Monetti in regia, Arbore e Faleschini in banda con Voerzio, Boufandar opposto, centrali Occelli e Musaj, Gagliardi libero. Top scorer Faleschini con 10 punti, seguita da Boufandar e Arbore con 9. Ottima prestazione delle ragazze di coach Milano, che terminano il percorso territoriale dimostrando la propria personalità e la superiorità tecnica. Adesso via alla fase regionale.

In Serie C il Club76 Playasti vince 3-0 contro Farid Valsangone Volley (25-16, 25-25, 25-12). Buona partita giocata con attenzione e grinta. Un risultato importante per rimanere a metà classifica.

In U16 regionale fase provinciale il Club76 PlayAsti fa di nuovo punteggio pieno contro Vs Libellula VAP (25-12, 25-19, 25-16). Match di ritorno della semifinale provinciale. Partita giocata con impegno e attenzione, che permette l' accesso alla finale provinciale che si terrà la prossima domenica in Enofila.

In U16 Regionale anche il Club76 L’Alba Volley vince, 3-1 contro Mon.Vi Bam Rossa (25-20, 21-25, 25-14, 25-18). L’Alba conquista anche la gara di ritorno e si aggiudica l’accesso alla finale provinciale. Diversi gli errori, sopratutto nei primi due set anche dovuti dalla tensione della partita, che è costato il secondo set. Ma a partire dal terzo, decisivo per l’accesso alla finale, le ragazze hanno imposto in modo netto il loro gioco, imponendosi quindi su Mondovì.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley cede al tie break 3-2 contro Centallo Volley (25-16, 20-25, 25-22, 23-25, 15-7). Prestazione ottima in trasferta da parte delle albesi contro una squadra di alta classifica. Le ragazze hanno dato filo da torcere a Centallo, sicuramente più esperta e precisa nei momenti decisivi. Le albesi sono riuscite a strappare un punto importante che fa tenere alto il morale.

In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince a punteggio pieno, 3-0 contro Pianezza volley lab 2013 (25-15, 25-13, 25-15). Le fenerine con questa vittoria si portano alla final four provinciale. Partita sotto controllo per le padrone di casa che ottengono un netto 3-0.

In U13 il Club76 Playasti Gold negli ottavi di finale vince 3-0 contro Alisic Morozzo (25-8, 25-15, 24-3). Ottavi superati con autorità: Morozzo nulla può contro un PlayAsti solido e determinato. Ora testa alla gara d’andata dei quarti: sarà una settimana di lavoro intenso per farsi trovare pronti.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 27 febbraio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Volley Roero vs Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti 2-3

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Saluzzo vs Club76 Playasti 3-0 Sabato 28 febbraio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: CRS Martino VBC Savigliano Regionale vs Club76 MTS Santena Regionale 2-3

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti vs Mon.Vi Bam Verde 2-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti 2015/16 vs L'Alba Volley 3-2

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Club76 Playasti Bianca vs VBC Tekfire Savigliano 2-3

Domenica 1 marzo

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti vs Mon.Vi Bam 1-3

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/15° posto: VBC Dogliani vs Club76 Playasti 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 Playasti Regionale vs Libellula VAB Regionale 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 L’Alba Volley Regionale vs Mon.Vi Bam Rossa Regionale 3-1

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti 3-0 vs Giovanile Genola o5 ASD 1-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/24° posto: Volley Saluzzo vs Club76 MTS Santena 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 Playasti Gold vs Alusic Morozzo 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Volley Roero vs Club76 Playasti Bianca 3-2