Ritmica Piemonte: Elodie Godioz brilla al debutto con il Team Italia Junior

Prima uscita internazionale da incorniciare per Elodie Godioz , atleta della Ritmica Piemonte , che ha indossato per la prima volta la maglia azzurra con il Team Italia Junior al prestigioso Torneo Miss Valentine . Un debutto emozionante, vissuto con determinazione, eleganza e grande maturità: un traguardo speciale che premia il lavoro quotidiano svolto alla Ritmica Piemonte, società che continua a distinguersi nella crescita di giovani talenti della ginnastica ritmica italiana. Elodie, allenata con passione e competenza da Manuela Bertolone, Martina Renzi e Liudmila Volkova , ha saputo rappresentare al meglio non solo il Team Italia Junior, ma anche i colori del Piemonte, dimostrando solidità tecnica e forte personalità in pedana. Presenti come componenti della delegazione italiana la squadra nazionale Senior alla sua prima uscita internazionale e come individualiste nella cat. Senior Tara Dragas, Sofia Raffaeli, Giorgia Galli e Carol Michelotti.

Il Team Italia Junior, composto da Veronica Zappaterreni, Flavia Cassano, Cristina Marsano, Elodie Godioz, ha conquistato uno splendido risultato internazionale:

Oro – Bulgaria

Argento – Italia

Bronzo – Georgia

Un podio di altissimo livello che conferma il valore della squadra azzurra e rende ancora più significativo il contributo di Elodie. Anche sul piano individuale l'atleta ha sfiorato traguardi importanti. Il regolamento prevedeva una sola ginnasta per nazione in finale, ma se fossero passate le prime otto in ordine di classifica, Elodie avrebbe avuto accesso a entrambe le finali.

Palla: a parità di punteggio con Flavia Cassano, la differenza è stata determinata dall’esecuzione. Resta la consapevolezza che, con un’ulteriore opportunità, avrebbe potuto esprimersi ancora meglio e conquistare un punteggio più alto.

Clavette: un rischio non assegnato le ha negato la finale per un soffio. Qualora avesse avuto accesso all’atto conclusivo, avrebbe certamente saputo distinguersi con una prova di grande valore.

Alla sua prima esperienza internazionale, Elodie Godioz – cresciuta e formata nella Ritmica Piemonte sotto la guida di Manuela Bertolone, Martina Renzi e Liudmila Volkova – ha dimostrato carattere, talento e un autentico spirito di squadra. Un esordio che lascia presagire un futuro luminoso e che riempie d’orgoglio tutta la Ritmica

Piemonte.