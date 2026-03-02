La grande marcia torna ad Alessandria

Matteo Giupponi , medaglia di bronzo sui 30 km ai Campionati Europei di Monaco 2022, e Giuseppe Disabato , medaglia di bronzo sui 10 km ai Mondiali Under 20 di Lima 2024, saranno loro le star dei Campionati Italiani di marcia sulla distanza inedita della mezza maratona, in programma domenica 8 marzo ad Alessandria . Gli iscritti sono oltre 230.

«Tradizionalmente la gara si svolgeva sui 20 km – ha spiegato Giancarlo Rapetti, direttore tecnico della manifestazione, organizzata dall’Atletica Alessandria – ma da quest’anno il presidente di World Athletic Sebastian Coe ha deciso di uniformare le distanze della marcia con quelle della corsa su strada: quella di Alessandria sarà pertanto una prima assoluta sui 21,097 chilometri. Un premio per le caratteristiche del tracciato, unico in Italia: solo qui, infatti, è possibile svolgere una gara su strada a pochi metri dal campo di atletica. Una situazione logistica sempre molto apprezzata dagli atleti».

Il percorso si svilupperà su un circuito di mille metri da ripetere più volte, lungo le via Moccagatta e Galimberti. «Un tracciato che ha ospitato gare nazionali già tre volte – ha detto l’assessora allo Sport Valeria Oneto – e l’assegnazione di questa gara da parte della FIDAL testimonia il successo delle manifestazioni precedenti». Oltre alla gara che assegnerà i titoli nazionali assoluti e under 23 sulla mezza maratona, il programma prevede anche i Campionati italiani juniores sui 10 km (con la partecipazione della categoria allievi) e la prima prova del Trofeo Nazionale Cadetti e Cadette.

«Quanto stiamo facendo ci inorgoglisce – ha aggiunto Francesco Romeo, presidente dell’Atletica Alessandria – e siamo contenti di dare una buona immagine della città ad atleti e tecnici che arriveranno da ogni parte d’Italia, riempiendo i nostri alberghi. È un impegno che continuerà: il protocollo triennale che abbiamo firmato con il Comune ci consente di lavorare guardando con ottimismo al futuro».

«Nulla capita per caso – ha aggiunto Cleliuccia Zola, presidente di Fidal Piemonte – Questo è l’evento più importante per la nostra atletica nel 2026 ed è il frutto della giusta sinergia tra pubblico e privato: l’amministrazione comunale e è riuscita a impostare la giusta collaborazione che ha fatto di Alessandria uno dei punti di riferimento della marcia italiana. Una sinergia a 360 gradi: i due convegni che accompagnano le gare consentiranno di vivere un momento educativo con le sole e un momento tecnico con alcuni tra i più grandi esperti della marcia italiana».

Venerdi 6 marzo, dalle 10, è infatti in programma l’incontro intitolato “Donna è sport”, occasione di confronto sullo sport femminile di ieri e di oggi. Al dibattito, in programma nell’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale (viale Teresa Michel 11) parteciperanno tra gli altri il medico sportivo Lucio Ricciardi, il tecnico Giancarlo Rapetti, il giornalista Guido Tiberga e le atlete ed ex atlete Elisa Corda (canottaggio), Gaia Garavelli (calcio), Gabriela Grajdeanu (rugby), Eleonora Orso (scherma), Alice Pedrazzi (basket), Renata Scaglia e Maddalena Grassano (atletica). Modererà la giornalista Mimma Caligaris.

Sabato 7 marzo, dalle ore 17, al Campo di Atletica di viale Massobrio 28 si svolgerà un convegno tecnico intitolato “Il passo giusto: marciare verso il futuro”.

Parteciperanno il direttore tecnico e scientifico della Fidal Antonio La Torre, il responsabile del settore marcia Riccardo Pisani, e gli esperti Gaspare Pavei (Ricerca e valutazione) e Stefano Serranò (Recupero funzionale).

Questo l’orario delle gare di domenica: ore 9. Km 10 allievi e juniores maschie; 10.10 Km 10 allieve e juniores femminile; 11.20 km 6 cadetti; 12.05 km 4 cadetti; ore 12.45 mezza maratona (km 21,097) maschile e femminile. Info 3356851462