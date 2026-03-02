GranTorino sbanca Firenze e porta a casa due punti pesanti

Arriva al Palafilarete di Firenze la prima vittoria esterna della stagione per GRANTORINO . Nella settima giornata di ritorno del campionato Serie B Interregionale i gialloblù hanno superato Olimpia Legnaia per 64-68 . A decidere un incontro di grande equilibrio è stato l'ultimo quarto, in cui GRANTORINO ha allungato conquistando i due punti. MVP della serata è stato Zumstein (15 punti, 9 rimbalzi), in doppia cifra insieme a Mancino (17 punti) e Bossola (15 punti).

LA GARA

La sfida è bilanciata sin dai primi possessi. GRANTORINO ha l'avvio migliore e guidata da Mancino e Barla tocca il +5 sul 2-7. Legnaia pareggia i conti con Sulinae Del Secco e sul finire del periodo si porta avanti con i liberi di Lurini. Il primo periodo si chiude sul 18-15. Nel secondo quarto GRANTORINO si porta in vantaggio. Bossola è grande protagonista e con un periodo da 9 punti guida i gialloblù sul 25-30. Prima dell'intervallo Legnaia recupera il distacco e trova il sorpasso allo scadere del quarto, fissando il punteggio sul 38-35.

Al rientro in campo la squadra di coach Comazzi resta in scia ai padroni di casa. I gialloblù vanno a segno con Mancino e Fracasso e agguantano il pareggio (44-44) grazie ai due punti di Ficetti. Nessuna delle due squadre riesce a dare lo strappo e sul finire di terzo quarto la sfida resta apertissima sul 53-52. Nell'ultimo quarto GRANTORINO piazza l'allungo decisivo: sul 57-57 il parziale di 0-6 firmato da Bossola e Zumstein vale il vantaggio massimo per i gialloblù. Nel finale Legnaiacerca di ricucire, ma i due liberi messi a segno da Zumstein certificano la vittoria per 64-68. Il successo di oggi allontana la retrocessione diretta per i gialloblù, che in virtù della sconfitta di Elah Acquario di Genova tornano ad occupare la penultima posizione in solitaria.

IL PROSSIMO MATCH

Nel prossimo fine settimana GRANTORINO non giocherà in virtù del turno di riposo. I gialloblù torneranno in campo sabato 14 marzo alle 19:00 al Palasport di via Croce di Saluzzo, dove ospiteranno Stosa Virtus Siena.

TABELLINI

Cantini Lorano Olimpia Legnaia - GRANTORINO Basketball Draft 64-68

Parziali (18-15, 20-20, 15-17, 11-16)

Cantini Lorano Olimpia Legnaia: Berardi, Euzzor 2, Santin, Merlo 13, Lakicevic 10, Baldasseroni 10, Lurini 8, Scali ne, Del Secco 12, Sulina 9, Castellani ne, Lastrucci ne. All. Armellini.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 3, Bossola 15, Milone 4, Zumstein 15, Ficetti 2, Losito 2, Fracasso 5, Obaseki 3, Barla 2, Mancino 17. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.