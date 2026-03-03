Campionati Italiani Indoor Tiro con l'Arco 2016, tutti i risultati

A Roma si è svolta nel fine settimana l’edizione 2026 dei Tricolori Indoor nella Nuova Fiera di Roma. Sono stati oltre 1.300 i partecipanti nelle tre divisioni (arco ricurvo, nudo e compound) che si sono alternati sulla linea di tiro nelle quattro giornate di gare (da giovedì a domenica). Il Piemonte è stato rappresentato da 22 società regionali , con tanti i podi conquistati, sia di classe che assoluti.

QUESTI I RISULTATI

ARCO NUDO

TITOLI DI CLASSE

Primo posto nell’individuale per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) che con 531 p. ha migliorato il record del mondo che già gli apparteneva di 4 punti. Secondo posto per Martina Dotta (A.S.D.G.A.M.) con 484 p. Nelle squadre: secondo posto per gli Arcieri delle Alpi (Morra, Rosso, Seimandi)

TITOLI ASSOLUTI

Nell’individuale femminile Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) si impone per 6-4 nella finalina contro Eleonora Strobbe.

Nelle squadre: titolo italiano assoluto a squadre per gli Arcieri delle Alpi (Barella, Franchini, Medico) conquistato con il punteggio di 6-2 contro gli Arcieri Virtus. Secondo posto per gli Arcieri delle Alpi (Morra, Rosso, Seimandi) sconfitti solo alle frecce di spareggio dagli Arcieri Tigullio per 5-4 (25-24).

ARCO COMPOUND

TITOLI DI CLASSE

Titolo di classe senior femminile per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) con 585 punti e per Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano) tra i master maschili con 590 p. Secondi posti per Marco Morello (Aeronautica Militare/Arcieri Iuvenilia) con 594 p. nella classe senior maschile e per Aloisi Fabrizio (Arcieri Iuvenilia) con 587 p. tra gli junior maschile e terzo posto sempre tra gli junior maschile per Marco Tosco (Arcieri Alpignano) con 585 p.

Nelle squadre: titolo di classe per gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Franchini, D’Agostino), nei senior femminili. Secondi posti per Arcieri Cameri (Gandolfini, Bonzani, Bertazzolo) nei master femminile, per gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Alfieri, Giurato) negli junior maschile e per gli Arcieri Langhe e Roero (Manfredi, Dutto, Messina) negli junior femminile. Terzi posti per gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Corgiat Loia, Riva) nei senior maschile e per gli Arcieri delle Alpi (Berton, Boaglio, La Malfa) negli allievi maschile.

TITOLI ASSOLUTI

Nell’individuale maschile finale tutta piemontese tra Marco Morello (Aeronautica militare/Arcieri Iuvenilia) e Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), con il punteggio di 147 a 146 è Marco Morello che si aggiudica il titolo assoluto. Si ferma ai piedi del podio Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) sconfitta nella finalina da Andrea Nicole Moccia per 144-141.

Nelle squadre maschili, gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Corgiat Loia, Morello) si impongono 232-230 sugli Arcieri del Rotaio e conquistano il titolo assoluto. Nel femminile secondo posto assoluto per gli Arcieri delle Alpi (D’Agostino, Di Nardo, Franchini) sconfitti in finale dagli Arcieri Sagittario per un solo punto 226-225

ARCO RICURVO

TITOLI DI CLASSE

Tra le senior femminile 2° posto per Andreoli Tatiana (Polizia di Stato/Arcieri Iuvenilia) con 588 p. Tra gli allievi maschile 1° posto per Giordana Kevin (Arcieri dell’Elice) con 565 p. e 3° posto per Protto Gabriele (Arcieri Clarascum) con 560 p., 3° posto per Marsili Kaele (Arcieri Iuvenilia) con 554 p. tra gli junior femminile.

Nella competizione a Squadre gli Arcieri Iuvenilia si aggiudicano il titolo di classe senior sia nel maschile con (Cammilleri, Galiazzo, Paoli) che nel femminile con (Andreoli, Branca e Degani), tra i senior femminile 3° posto per gli Arcieri delle Alpi (Lamprati, Marotta, Mijno). Gli Arcieri delle Alpi vincono il titolo di classe sia tra i master maschile (Rovera, Marengo, Botto) che tra i master femminile (Botto, Medico, Barella). 3° posto tra gli junior femminile per gli Arcieri Iuvenilia (Ferraris, Marsili, Quagliotto).

TITOLI ASSOLUTI

Andreoli Tatiana (Polizia di Stato/Arcieri Iuvenilia) seconda assoluta, solo dopo due frecce di spareggio contro Roberta Di Francesco tra le senior femminile e Marco Galiazzo (Aeronautica militare/Arcieri Iuvenilia) con il punteggio di 6-0 supera Massimiliano Mandia e si aggiudica la finalina per il terzo posto.

Tra le squadre 2° posto assoluto per gli Arcieri Iuvenilia sia tra i senior maschile che tra le senior femminili rispettivamente con (Cammilleri, Galiazzo, Paoli) e con (Andreoli, Branca, Marsili).