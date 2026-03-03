BEA Chieri batte Campus, terza vittoria consecutiva e sorpasso in classifica

LA GARA

L’approccio dei Leopardi è dei migliori, con la chiara intenzione di imporre subito il proprio ritmo davanti al pubblico di casa. L’attacco arancione si muove con grandissima fluidità fin dalla palla a due: la circolazione rapida innesca le letali conclusioni dall’arco di Gatti, mentre sotto le plance capitan Drame inizia fin da subito a fare la voce grossa, assorbendo i contatti e tramutando in oro i palloni serviti dai compagni. Campus fatica a contenere l’onda d’urto chierese e BEA prende subito il comando delle operazioni chiudendo la prima frazione in controllo. Nel secondo quarto i padroni di casa toccano l’apice della partita. La difesa alza un muro, asfissiando le fonti di gioco ospiti, sporcando le linee di passaggio e costringendo gli avversari a tiri forzati e palle perse. Dall’altra parte del campo, l’attacco si muove bene: le penetrazioni di De Santis spaccano in due la difesa avversaria, mentre Possekel colpisce chirurgicamente dalla distanza facendosi trovare pronto sugli scarichi. Il divario si dilata possesso dopo possesso in un’escalation di intensità che manda le squadre negli spogliatoi con i Leopardi in fuga solitaria sul +20.

Al rientro in campo, però, la partita cambia volto. Coach Jacomuzzi ordina il passaggio alla difesa a zona, mossa tattica che inceppa i fluidi meccanismi offensivi di Chieri. Novipiù prende coraggio e si affida all’infinita classe del suo leader Zampolli, che si accende all’improvviso trovando canestri di puro talento dal perimetro, ben supportato dal grande dinamismo di Toppino nel cuore dell’area. Campus ricuce lo strappo punto su punto in un terzo quarto di grande sofferenza per BEA, tornando a farsi pericolosa e chiudendo il periodo a una sola cifra di svantaggio, riaprendo di fatto una contesa che sembrava chiusa. Nel momento di massima pressione, con l’avversario in piena spinta agonistica e l’inerzia ribaltata, esce la compattezza dei Leopardi. Giacomelli prende in mano le redini del match, gestendo i ritmi con freddezza ed esplorando ripetutamente i giochi a due con Drame. Il capitano si conferma in uno stato di grazia assoluto (31 punti per lui), dominando fisicamente il pitturato e ricacciando indietro ogni tentativo di rientro ospite con canestri di prepotenza. La difesa chierese torna a stringere le maglie proprio nei minuti decisivi, limitando le iniziative avversarie e spegnendo le ultime speranze di Campus. Il PalaGialdo può esplodere di gioia al suono della sirena per una vittoria di capitale importanza.

IL COMMENTO

«Non è la prima volta in questo girone di ritorno che andiamo alla grande e ribaltiamo un risultato – commenta coach Marco Manzini – C’è stato un lavoro in settimana incredibile, coach Franz Conti ha preparato una partita perfetta sotto ogni punto di vista. Abbiamo limitato a 13 punti un giocatore come Zampolli, che è sicuramente uno dei più forti del campionato e della loro squadra, abbiamo condiviso il pallone, giocato con qualità e preso ottime scelte. Finalmente vinciamo tre partite di fila e speriamo di dare ulteriore continuità ai risultati. Siamo molto contenti anche per le rotazioni ampie che abbiamo avuto oggi: far giocare tutti dimostra che l’intero gruppo è parte della causa e ha il livello per stare in campo e dare il proprio contributo. Il girone è ancora lungo, ma adesso guardiamo in alto, non pensiamo più a tirarci fuori dai playout: stiamo puntando i playoff e ci stiamo attaccando alla coda del gruppo di testa».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sull’onda dell’entusiasmo, i Leopardi torneranno in campo sabato 7 marzo per una delicata sfida in trasferta. Palla a due in programma alle ore 19:00 sul parquet di Piossasco contro Area Pro 2020.

BEA CHIERI - NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE 85-69

Parziali (27-20, 53-33, 66-58)

BEA: Drame 31, Giacomelli 15, De Santis 15, Gatti 10, Possekel 9, Viggiano 3, Fatone 1, Dioum 1, Ahia, Bechis, Galluccio. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone.

CAMPUS: Toppino 18, Zampolli 13, Negro 13, Buldo 9, Uko 7, Camara 2, Eirale 2, Occelli 2, Colli 2, Nastasi 1, Gandolfo. All. Jacomuzzi.