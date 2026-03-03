Tamburello a Muro: presentazione della nuova stagione e 50° anniversario della serie A

Venerdì 27 Marzo al Teatro di Moncalvo (At), non sarà una comune presentazione della nuova stagione del tamburello piemontese . Con i Campionati 2026 lo sport di tradizione dei borghi fra Astigiano e Alessandrino raggiunge infatti quest’anno il solenne traguardo dei 50 anni di “tam tam” sui campi della Serie A . Dal 1976 ad oggi ogni anno (con la sola sospensione nel 2020 a causa della pandemia) è tornato un rito atteso da tanti appassionati e, più recentemente, anche dai visitatori del fine settimana. Si tratta del “tam tam” della pallina sugli sferisteri monferrini, segno della vivacità sportiva e sociale delle comunità che da tempo immemore tramandano il tamburello a muro.

La serata del 27 marzo si aprirà dunque con il regalo per le cinquanta primavere raggiunte dal campionato massimo del tambass: a ripercorrere le emozioni di quest’ultimo mezzo secolo e proiettare nel futuro l’auspicio di una gloriosa continuazione per lo sport del territorio, è la rivista “True Sounds” di Promo Editore di Asti. Il primo e speciale numero monografico è interamente dedicato ai 50 anni del massimo campionato di tamburello a muro. Uno staff di esperti, comunicatori e promotori di questa storica disciplina ha lavorato nell’ultimo anno per creare un tributo allo speciale compleanno grazie ad interviste, testimonianze, pensieri e immagini che decantano le caratteristiche – a tratti inimitabili – di questo sport.

Sul palco del Teatro di Moncalvo, dalle ore 20.30, interverranno dirigenti, ex giocatori e iconici giocatori fra i quali Mimmo Basso, Franco Binello, Carlo Cerrato, Alessandra De Vincenzi e Mauro Fracchia guidati dalla direttrice del progetto Liana Pastorin. Le interviste sul palco evocheranno i contenuti che il pubblico troverà nella rivista, disponibile proprio a partire dal 27 marzo. La pubblicazione è realizzata in collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato: non si tratta infatti di un lavoro rivolto soltanto agli appassionati dello sport ma anche un dispositivo per avvicinare al tamburello a muro e al Monferrato un pubblico di neofiti e di turisti.

Durante la serata, promossa dai Comitati Regionale e Provinciale della Federazione Italiana Palla Tamburello e presentata da Ivo Anselmo e Alessandra De Vincenzi interverranno autorità locali e regionali e dirigenti FIPT che, dopo la presentazione della rivista, vedranno sfilare in passerella società e formazioni che disputeranno i Campionato di Tamburello a Muro e i Campionati Italiani Open Serie A e B, Maschile e Femminile. A ricevere gli applausi saranno anche i giocatori piemontesi impegnati nei Campionati Open fuori regione. Le attività inizieranno nel weekend appena successivo e si protrarranno per tutta la primavera e l’estate seguendo i calendari di gioco che verranno resi noti durante la serata stessa.