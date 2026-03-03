Tuttosport.com
Cuneo Volley: nota stampa da Dubai

Le parole del Presidente Gabriele Costamagna sulla permanenza a Dubai
1 min
Cuneo Volley: nota stampa da Dubai

«Come Presidente del Cuneo Volley, in accordo con lo staff qui presente, non accetteremo ulteriori speculazioni né ricostruzioni distorte in merito alla situazione extra sportiva relativa alla nostra permanenza a Dubai. La responsabilità dell’informazione non è un’opzione, è un dovere. Da questo momento, non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni agli organi di stampa su questo tema. Eventuali aggiornamenti, qualora necessari, saranno comunicati esclusivamente attraverso note ufficiali della società. Stiamo vivendo la nostra permanenza in modo responsabile. In Italia, però, amici e familiari stanno ricevendo un flusso continuo di notizie e titoli che amplificano la reale situazione. Su temi delicati come questi non dovrebbe prevalere la ricerca di visibilità rispetto alla correttezza e alla coerenza dei fatti. La responsabilità non è negoziabile. Da parte nostra, il silenzio sarà la risposta a ogni ulteriore distorsione» - il Presidente Gabriele Costamagna.

La SuperLega del Cuneo Volley è attualmente impegnata nel NAS Sports Tournament 2026 a Dubai e stasera alle ore 21.00 locali (18 italiane) affronterà in campo emiratino Cisterna di Latina. La diretta sarà disponibile gratuitamente sull’applicazione Dubai Plus.

