Pallamano Derthona: l'U16 cade sul campo stregato di Cologne

UNDER 16 Dopo la sconfitta del 7 febbraio in serie B, anche la Under 16 capitola a Cologne. I ragazzi di Pernille Nystrup si presentano con una squadra piagata dalle assenze, contro una squadra avversaria a pieno (e ampio) organico e carica di energie. Fin dall’inizio i bresciani mettono in campo la loro classica grande rapidità d’azione, che mette in difficoltà la difesa tortonese. A stento i Leoni riescono a contenere l’impatto avversario, soprattutto grazie a un solido Sturzu davanti all’area e Stefan Gradinaru tra i pali. I consueti Gobbo e Riccardo Gatti, in avanti, riescono a limitare i danni, andando a segno con azioni penetranti e precise. Si va a riposo sul 16-14 per il Cologne.

Nel secondo tempo i padroni di casa continuano l’assedio alla porta difesa ora da Alessandro Gatti, spesso con azioni in contropiede, rese possibili dalle palle perse in attacco, segno di un affaticamento del tridente avanzato tortonese. Impossibile recuperare il divario, e la partita si conclude sul 30-26.

Commenta così la Nystrup: «Nonostante le difficoltà, sono soddisfatta della prestazione dei ragazzi che avevo a disposizione: hanno affrontato la gara con impegno, si sono aiutati nei momenti più complicati e non hanno mai mollato. Una gara che ci lascia indicazioni utili su cui continuare a lavorare».

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Nystrup Pernille.

Prossimi impegni: domenica 8 marzo, alle ore 15.00, la Under 16 sarà impegnata in casa contro il San Giorgio Molteno. Sempre con la stessa squadra, ma Molteno, sarà impegnata la formazione di serie B, sabato 7 marzo alle 18.00.

PROGETTO “LO SPORT CHE UNISCE”: LA PALLAMANO NELLE SCUOLE

«Ci sono progetti che vanno oltre il risultato finale. Che entrano nelle scuole, nelle famiglie, che lasciano un segno vero nel territorio».

A.S.D. Pallamano Derthona, grazie anche al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ha dato vita al progetto “Lo Sport che Unisce”, con l’obiettivo di portare nelle scuole primarie del tortonese la sportività, la sinergia e la sana competitività che sono tipici della pallamano giocata.

«"Lo sport che unisce" è il nostro modo di fare pallamano: costruire comunità, abbattere muri, trasformare le differenze in ricchezza. Perché lo sport può essere il linguaggio comune, quello che non chiede da dove vieni ma solo se hai voglia di giocare».

Le attività si articolano attraverso tre elementi fondamentali: educazione e formazione attraverso lo sport: interventi nelle scuole primarie, centri educativi e oratori, con focus su sviluppo psicomotorio, competenze relazionali e valori di cittadinanza attiva. Eventi inclusivi aperti al territorio: tornei, open day, manifestazioni pubbliche progettate secondo criteri di accessibilità totale, adattamento delle regole e centralità della relazione rispetto alla performance.

Progetti specifici per categorie fragili: percorsi dedicati a persone con disabilità, nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, comunità migranti, con l’obiettivo di abbattere ogni forma di marginalità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Pallamano Derthona.

PROGETTO CENTRI C.O.N.I.

Quattro società sportive si sono ritrovate insieme per i bambini.

Il Centro CONI è il progetto multidisciplinare nazionale del CONI che ridisegna il modo di avviare allo sport i giovani. Promosso attraverso i Comitati Regionali con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio, si propone di offrire a tutti i giovani tra i 5 e i 14 anni la possibilità di sperimentare diverse attività motorie e sportive.

A Tortona hanno aderito al progetto quattro società sportive: oltre alla Pallamano Derthona si sono affiancate Derthona Atletica, Derthona Nuoto e Derthona Basket. Il primo incontro ospitato da Pallamano Derthona si è tenuto lunedì 23 febbraio 2026 alla Palestra Coppi, con protagonisti i bambini delle categorie Under 9 e Under 11.

«Iniziative come i Centri CONI mostrano cosa può accadere quando le società sportive smettono di guardarsi come concorrenti e cominciano a ragionare come comunità. I bambini che lunedì mattina correvano, lanciavano, si orientavano nello spazio alla Palestra Coppi non erano “bambini della pallamano” o “bambini del nuoto": erano semplicemente bambini che facevano sport — circondati da adulti che li guidavano con competenza e passione».

