La Polisportiva Pasta ritrova il foglio rosa

LA GARA

Coach Cagnazzi schiera in quintetto Isoardi B., Isoardi A., Minarelli, Gregori e Carfora; coach Gianzana risponde con Baima, Moisa, Actis, Ferrero e Demartini. L’avvio è tutto di marca gialloblù: le sorelle Isoardi colpiscono subito dalla lunga distanza e indirizzano il ritmo offensivo della gara. Basket Nole prova a rispondere con Baima, ma la circolazione di palla delle Grifone è fluida ed efficace, tanto da produrre 24 punti nel primo quarto.

Nel secondo periodo l’inerzia cambia leggermente: l’aumento dell’aggressività difensiva delle ospiti crea qualche difficoltà alle rivaltesi, che faticano a trovare continuità offensiva. Nole ne approfitta per ricucire il gap e si va all’intervallo lungo in perfetta parità sul 33-33.

La reazione nella ripresa è però da squadra matura. Le Grifone rientrano in campo concentrate e coese, alzando l’intensità su entrambi i lati del campo. Ancora le Isoardi, ben supportate da Gregori, firmano il parziale decisivo di 17-6 nel terzo quarto, che indirizza definitivamente la sfida.

Nell’ultima frazione le padrone di casa gestiscono con lucidità il vantaggio accumulato. Coach Cagnazzi amplia le rotazioni e tutte le ragazze rispondono presente, contribuendo alla chiusura del match sul 59-51, che vale la prima vittoria nel Girone Titolo.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Era importante ritrovare la vittoria proprio questa sera per sbloccarsi dal punto di vista emotivo. Sono molto contento di come ha giocato la squadra, non solo tecnicamente ma soprattutto per l’atteggiamento e la coesione del gruppo. Ne avevamo bisogno».

POL. PASTA - BASKET NOLE 59-51

Parziali (24-17; 33-33; 50-39)

PASTA: Isoardi B. 17, Parlani 2, Stuerdo, Bertoglio, Minarelli, Gregori 12, Isoardi A. 23, Ouattara 4, Carfora 1. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

NOLE: Clara, Baima 9, Busana 2, Centroni, Ferrero 4, Moisa 3, Sabou 14, Martinengo 5, Ercole 2, Demartini 2, Actis 8. All. Gianzana; Ass. Brunello.