Fiöi Cuneo Volley: l’U19 si laurea Campione Interterritoriale

Nella giornata di domenica 1 marzo si è tenuta, presso il “Pala BP Termosanitari” di Ciriè, la finale interterritoriale Under 19 Cuneo-Asti-Torino, in cui i ragazzi della Lab Travel Mercatò Cuneo hanno affrontato il Volley Parella Torino. Una partita equilibrata fin dalle prime battute ha visto i cuneesi, nonostante alcuni infortuni e assenze, aggiudicarsi un combattutissimo primo set ai vantaggi con il punteggio di 31-29. Nel secondo parziale, la squadra biancoblù ha trovato continuità nel proprio gioco, imponendo ritmo e qualità, chiudendo rapidamente 25-16 e portandosi sul 2-0. Il terzo set è tornato in equilibrio, con i ragazzi del Parella capaci di prolungare la sfida vincendo 25-20. Nel quarto set, i fiöi guidati da coach Daniele Tomatis e dal direttore tecnico Mario Barbiero hanno ripreso il controllo del gioco, chiudendo 25-17 e laureandosi così campioni interterritoriali.

Al termine di una settimana intensa e ricca di impegni, culminata con la conquista del titolo interterritoriale Under 19, coach Daniele Tomatis ha voluto analizzare il percorso della sua squadra, sottolineando la crescita mentale del gruppo e l’importanza del lavoro svolto negli ultimi giorni:

«Innanzitutto c’è da fare i complimenti ai ragazzi, perché questa partita è stata solo l’ultima, in ordine cronologico, di una settimana veramente tosta e impegnativa. Abbiamo disputato cinque partite in sette giorni, le abbiamo vinte tutte e cinque e abbiamo dimostrato di aver fatto un bel passo in avanti a livello di tenuta mentale. Va dato merito ai ragazzi di essersi concentrati completamente sul campo durante questa settimana, e questo impegno è stato ripagato dalle prestazioni e dai risultati. Siamo ovviamente contenti di aver vinto questo titolo interterritoriale, perché era uno scontro diretto contro una squadra che sicuramente rincontreremo nella fase regionale ed era importante dimostrare che siamo pronti e al livello per competere con le migliori squadre della regione».

Anche il capitano della Lab Travel Mercatò Cuneo, Emanuele Barberio, ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra, sottolineando lo spirito di gruppo e i progressi frutto del lavoro quotidiano in allenamento:

«La partita di oggi è andata molto bene. Contro ogni aspettativa, nonostante un po’ di infortuni e assenze, devo dire che abbiamo giocato tutti molto bene e in modo molto unito. Sicuramente si vedono i frutti del duro lavoro che stiamo facendo ogni giorno in allenamento e spero proprio di continuare così».

A tracciare un bilancio del percorso è stato anche il direttore tecnico del settore giovanile, Mario Barbiero, che ha evidenziato la crescita del gruppo e il valore del lavoro svolto nelle ultime settimane, culminato con la conquista del titolo interterritoriale Under 19:

«Sono molto contento per questo titolo interterritoriale dell’Under 19, perché un po’ è arrivato inaspettato e un po’ è stato il frutto del lavoro di queste settimane, soprattutto dell’ultima, che è stata terribile per via dei tanti impegni. Però siamo stati attenti e focalizzati. È stato fatto un bel lavoro dall’allenatore Tomatis e devo dire che possiamo essere veramente orgogliosi di questo gruppo».

Volley Parella Torino - Lab Travel Mercatò Cuneo 1-3

Parziali (29-31/16-25/25-20/17-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Giraudo 1, Scatragli 10, Barberio 11, Rosati 9, Baldi 15, Bonsignore 12, Drocco (L1); Ballari 1, Di Giulio, Girardi (L2). N.e: Deana, Dobrev.

I All.: Daniele Tomatis

II All.: Mario Barbiero

Volley Parella Torino: Giuliani 2, Nota 10, Maciuca 4, Bigotti 11, Boninsegni 18, Profumo 16, Celada (L1); Gallinari 1, Quaranta 2, Vaira, Formento (L2). N.e. Bono, Tartarelli, Zocco.

I All.: Luciano Nardoianni

II All.: Yari Fratarcangeli