Serie C Femminile: BEA non molla, nuova vittoria con Fossano

Le Leoparde ripartono con il piede giusto dopo tre settimane di stop: contro il fanalino di coda del girone arriva un’altra vittoria pesante, che conferma il successo dell’andata
1 min
Serie C Femminile: BEA non molla, nuova vittoria con Fossano

 

Domenica 1 marzo la Serie C Femminile è scesa in campo ospite di Basket Fossano per la settima giornata del girone di ritorno di campionato. Con il fanalino di coda del girone, dopo il successo della gara d’andata, le Leoparde si lasciano avanti le tre settimane di stop con un’altra importante vittoria, nonostante diverse assenze. 

Commenta Coach Carlo Colò: «Abbiamo faticato parecchio a trovare il giusto ritmo della partita e questo si è visto molto nelle nostre scelte offensive. Al di là di questo, le ragazze sono state brave a non mollare in difesa concedendo ben poco alle avversarie. Nell’ultimo quarto punto a punto, un grande parziale nel finale ci ha permesso di portare a casa un’altra vittoria che attendevamo da tempo». 

BASKET FOSSANO – BEA CHIERI SSDRL  38-51
Parziali (8-10; 15-23; 31-33)

BEA Chieri: Garavelli 7, Mazilu 6, Bagnulo 4, Golé 12, Corrieri 9, Bardascino, Uggé 4, Volpe 4, Ghibaudo 5, Aquini
All. Coló. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

