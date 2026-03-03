Serie C Femminile: BEA non molla, nuova vittoria con Fossano

Domenica 1 marzo la Serie C Femminile è scesa in campo ospite di Basket Fossano per la settima giornata del girone di ritorno di campionato. Con il fanalino di coda del girone, dopo il successo della gara d’andata, le Leoparde si lasciano avanti le tre settimane di stop con un’altra importante vittoria, nonostante diverse assenze.

Commenta Coach Carlo Colò: «Abbiamo faticato parecchio a trovare il giusto ritmo della partita e questo si è visto molto nelle nostre scelte offensive. Al di là di questo, le ragazze sono state brave a non mollare in difesa concedendo ben poco alle avversarie. Nell’ultimo quarto punto a punto, un grande parziale nel finale ci ha permesso di portare a casa un’altra vittoria che attendevamo da tempo».

BASKET FOSSANO – BEA CHIERI SSDRL 38-51

Parziali (8-10; 15-23; 31-33)

BEA Chieri: Garavelli 7, Mazilu 6, Bagnulo 4, Golé 12, Corrieri 9, Bardascino, Uggé 4, Volpe 4, Ghibaudo 5, Aquini

All. Coló.