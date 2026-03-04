Giaguari Torino in trasferta: sabato la sfida contro i Warriors Bologna

Archiviato l’esordio amaro contro i campioni d’Italia dei Guelfi Firenze, i Giaguari Torino tornano subito in campo con un obiettivo chiaro: trovare la prima vittoria stagionale nella Italian Football League 2026 nella trasferta sul campo dei Warriors Bologna, gara valida per la seconda giornata di campionato.

Il match si giocherà sabato 7 marzo alle ore 18:00 allo Stadio Arcoveggio/K-Pro Stadium di Bologna, in casa di una formazione anch’essa reduce da una sconfitta al debutto e quindi altrettanto affamata di riscatto: una sfida che si preannuncia intensa, equilibrata e fondamentale per l’immediato prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

Dopo il confronto ad altissima difficoltà contro i Guelfi, in cui i gialloneri hanno comunque mostrato sprazzi di buon football e il potenziale dell’attacco guidato da Riccardo Duranti e dal running back statunitense Ethan Greenfield, la partita di Bologna rappresenta il primo vero banco di prova diretto contro un’avversaria che lotta per gli stessi obiettivi di classifica.

Lo staff tecnico guidato da coach Kurt Ramler, coadiuvato dal defensive coordinator Juha Hakala, ha lavorato in settimana per correggere gli errori emersi all’esordio, ritrovare continuità nei drive offensivi e maggiore disciplina in difesa, puntando su un front seven fisico e su una secondaria guidata dall’americano Cameron Colangelo e dai nazionali Paolo Lazzaretto, pietro Milgiori e Sahnian N’Guessan.

In attacco, oltre a Greenfield, i Giaguari punteranno sulle connessioni aeree tra Duranti e un reparto ricevitori profondi e versatili, con Luciano Giuliani, Jacopo Salsa, l’italo-brasiliano Gabriel Piola e i contributi dal backfield di Tommaso Tenconi e Filippo Finali, per mettere in difficoltà la difesa bolognese e trovare quella continuità di produzione che sarà decisiva per indirizzare la partita.

Per Torino, un risultato positivo a Bologna significherebbe non solo muovere la classifica, ma soprattutto confermare la bontà del progetto tecnico avviato nel 2025 e ribadire le ambizioni di una squadra che punta a competere fino in fondo per un posto ai playoff.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE