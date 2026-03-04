Nuovi successi regionali per l’ASD La Palestrina

Ancora grandi soddisfazioni per la ginnastica ritmica chivassese. Nella seconda prova del Campionato Regionale PGS , le giovani ginnaste dell’ ASD La Palestrina di Chivasso hanno conquistato risultati di prestigio, confermando la crescita tecnica e la determinazione della squadra. Sulla pedana regionale sono scese Beatrice Castelli, Daria Stefania Iacob e Giorgia Riccobene , protagoniste di prove convincenti e sicure. Le tre atlete hanno presentato due esercizi individuali ciascuna , mostrando maggiore grinta e maturità rispetto alla precedente prova del campionato.

A brillare su tutte è stata Beatrice Castelli, che con due esecuzioni solide al corpo libero e al cerchio ha conquistato il primo posto assoluto, laureandosi campionessa regionale PGS nella classifica all around, determinata dalla somma dei punteggi dei due attrezzi. Alle sue spalle si è distinta la compagna di squadra Daria Stefania Iacob, che con una prova altrettanto determinata ha ottenuto il secondo posto assoluto, diventando vicecampionessa regionale e regalando così all’ASD La Palestrina una splendida doppietta sul podio. Ottimo risultato anche per Giorgia Riccobene, che ha conquistato un meritato terzo posto alla fune, confermando il buon lavoro svolto in palestra e la costante crescita del gruppo.

I risultati ottenuti nella ginnastica ritmica regionale PGS rappresentano un segnale importante per la società chivassese, che continua a distinguersi nel panorama della ginnastica ritmica piemontese grazie al lavoro quotidiano di tecnici e atlete. Per le giovani ginnaste della Palestrina di Chivasso il percorso continua con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di affrontare le prossime competizioni regionali con la stessa energia che le ha portate a salire sul podio in questa seconda prova di campionato.