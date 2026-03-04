Pallapugno: le novità della Serie B 2026 

Saranno 13 le formazioni al via del campionato di Serie B che debutterà nel week-end di Pasqua, tra sabato 4 e lunedì 6 aprile .

LA NUOVA FORMULA

Al termine del girone unico con gare di andata e ritorno (ai nove giochi), le prime quattro classificate accedono direttamente al tabellone scudetto, qualificandosi anche per le semifinali di Coppa Italia, mentre quelle dal 5° al 12° posto giocheranno gli spareggi di qualificazione al tabellone finale con questi abbinamenti 5°-12°, 6°-11°, 7°-10°, 8°-9° (gare di andata, ritorno con eventuale spareggio sul campo della miglior classificata, sempre ai nove giochi). Chi vince passerà al tabellone finale a eliminazione diretta: quarti di finale con partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della miglior classificata della prima fase, ancora ai nove giochi. Semifinali e finale con andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro deciso dalla squadra miglior classificata della regular season di campionato, questa volta con gare agli 11 giochi. Saranno promosse in Serie A le due squadre finaliste del campionato. Le squadre perdenti gli incontri di qualificazione al tabellone finale disputerano poi un girone di sola andata in cui è inserita anche la tredicesima classificata della regular season: le ultime due classificate retrocederanno in Serie C1.

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO

L'appuntamento, insieme a tutte le formazioni di Serie A e del campionato femminile è per martedì 24 marzo, alle 18.30, alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto.