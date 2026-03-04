L’Altadawi Cuneo in Semifinale al NAS Sports Tournament 2026 di Dubai.

Due vittorie da tre punti e un tie-break perso contro Cisterna nel girone di qualificazione, posizionano al secondo posto del Gruppo A i biancoverdi di coach Battocchio.

La compagine cuneese, per il torneo ha visto come innesti lo schiacciatore Michele Fedrizzi e il centrale Iliya Petkov, entrambi tra le fila della Yuasa Battery Grottazzolina nel campionato di SuperLega 25/26. Rimasto in Italia Copelli per questioni di riabilitazione a seguito di infortunio nel finale di regular season.

A fine girone queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «In quest’ultima gara contro Cisterna ci siamo presi dei rischi un pochino calcolati, sia in termini di brillantezza fisica e credo si sia visto, perché abbiamo fatto una seduta pesi molto importante questa mattina, era da un po’ che non ne facevamo quindi è normale che oggi, domani e c’è anche un pelo di rischio su giovedì, ma giocando la sera abbiamo due giorni e mezzo di recupero, perciò un rischio calcolato, così come lo è continuare a fare questa sorta di turnover per permettere a tutti i giocatori di assaporare il torneo ed entrarne nel clima. Dopodiché ci sono sicuramente cose più a livello tattico che a livello tecnico che possiamo fare meglio. Visto le condizioni fisiche dell’ultimo periodo stiamo facendo girare molto i “diversamente giovani” in modo tale da averli a disposizione per le gare che contano; siamo stati bravi a chiudere rapidamente le prime due partite qualificandoci in anticipo alla Semifinale e avere questo slot di giorni in mezzo tra la seconda del girone e la prima di semifinale da poter lavorare».

Prossimo appuntamento Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 locali (h.18:00 in Italia) control’Alsamawi al NAS Sports Complex per la Semifinale.

Altadawi Cuneo – Min Investment Cisterna 2-3

Parziali (20-25/25-18/21-25/25-16/11-15)

Altadawi Cuneo: Baranowicz 3, Feral, Stefanović 6, Codarin 11, Zaytsev 14, Strehlau 1; Cavaccini (K) (L1); Sala 17, Fedrizzi 15, Cattaneo 1, Bonomi, Oberto (L2). N.e. Colasanti, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 48%; Attacco: 49%; Muri 10; Ace 2.

Min Investment Cisterna: Salsi, Guzzo 5, Plak 7, Diamantini 9, Muniz De Oliveira 11, Bayram 18; Currie (L1); Barotto 9, Tarumi 7, Finauri (L2). N.e. Mazzone, Tosti, Fanizza.

All.: Daniele Morato

II All.: Paolo Falabella

III All.: Elio Tommasino

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 42%; Muri 9; Ace 8.

Durata set: 23’, 23’, 27’, 23’, 15’.

Durata totale: 111’.



Altadawi Cuneo – Tiger Zabeel 3-0

Parziali (25-21/25-19/25-20)

Altadawi Cuneo: Baranowicz 2, Sala 16, Stefanović 6, Petkov 3, Fedrizzi 16, Strehlau 7; Cavaccini (K) (L1); Oberto (L2). N.e. Feral, Codarin, Zaytsev, Bonomi, Cattaneo, Colasanti, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 54%; Muri 3; Ace 10.

Durata set: 24’, 24’, 23’.

Durata totale: 71’.



Altadawi Cuneo – Zabeel Calcit 3-0

Parziali (25-21/26-24/25-11)

Altadawi Cuneo: Baranowicz 3, Feral 15, Codarin 9, Petkov 4, Zaytsev 8, Fedrizzi 13; Cavaccini (K) (L1); Sala, Cattaneo, Bonomi 1, Colasanti, Oberto (L2). N.e. Strehlau, Stefanović, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 56%; Muri 6; Ace 5.

Durata set: 23’, 29’, 19’.

Durata totale: 71’.