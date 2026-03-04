Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cuneo in Semifinale al NAS Sports Tournament 2026 di Dubai

L’Altadawi Cuneo cede al tie-break contro Min Investment Cisterna e si posiziona al secondo posto del Gruppo B. Giovedì sera la Semifinale contro i primi del Gruppo A
14 min
Cuneo in Semifinale al NAS Sports Tournament 2026 di Dubai

 

L’Altadawi Cuneo in Semifinale al NAS Sports Tournament 2026 di Dubai.

Due vittorie da tre punti e un tie-break perso contro Cisterna nel girone di qualificazione, posizionano al secondo posto del Gruppo A i biancoverdi di coach Battocchio.

La compagine cuneese, per il torneo ha visto come innesti lo schiacciatore Michele Fedrizzi e il centrale Iliya Petkov, entrambi tra le fila della Yuasa Battery Grottazzolina nel campionato di SuperLega 25/26. Rimasto in Italia Copelli per questioni di riabilitazione a seguito di infortunio nel finale di regular season.

A fine girone queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «In quest’ultima gara contro Cisterna ci siamo presi dei rischi un pochino calcolati, sia in termini di brillantezza fisica e credo si sia visto, perché abbiamo fatto una seduta pesi molto importante questa mattina, era da un po’ che non ne facevamo quindi è normale che oggi, domani e c’è anche un pelo di rischio su giovedì, ma giocando la sera abbiamo due giorni e mezzo di recupero, perciò un rischio calcolato, così come lo è continuare a fare questa sorta di turnover per permettere a tutti i giocatori di assaporare il torneo ed entrarne nel clima. Dopodiché ci sono sicuramente cose più a livello tattico che a livello tecnico che possiamo fare meglio. Visto le condizioni fisiche dell’ultimo periodo stiamo facendo girare molto i “diversamente giovani” in modo tale da averli a disposizione per le gare che contano; siamo stati bravi a chiudere rapidamente le prime due partite qualificandoci in anticipo alla Semifinale e avere questo slot di giorni in mezzo tra la seconda del girone e la prima di semifinale da poter lavorare». 

Prossimo appuntamento Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 locali (h.18:00 in Italia) control’Alsamawi al NAS Sports Complex per la Semifinale.

Altadawi Cuneo – Min Investment Cisterna   2-3
Parziali (20-25/25-18/21-25/25-16/11-15)

Altadawi Cuneo: Baranowicz 3, Feral, Stefanović 6, Codarin 11, Zaytsev 14, Strehlau 1; Cavaccini (K) (L1); Sala 17, Fedrizzi 15, Cattaneo 1, Bonomi,  Oberto (L2). N.e. Colasanti, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio
Aiuto All.: Mauro Rizzo
Aiuto All.: Fabio Genre
Ricezione positiva: 48%; Attacco: 49%; Muri 10; Ace 2.

Min Investment Cisterna: Salsi, Guzzo 5, Plak 7, Diamantini 9, Muniz De Oliveira 11, Bayram 18; Currie (L1); Barotto 9, Tarumi 7, Finauri (L2). N.e. Mazzone, Tosti, Fanizza.

All.: Daniele Morato
II All.: Paolo Falabella
III All.: Elio Tommasino
Ricezione positiva: 50%; Attacco: 42%; Muri 9; Ace 8.

Durata set: 23’, 23’, 27’, 23’, 15’.
Durata totale: 111.
 

Altadawi Cuneo – Tiger Zabeel   3-0
Parziali (25-21/25-19/25-20) 

Altadawi Cuneo: Baranowicz 2, Sala 16, Stefanović 6, Petkov 3, Fedrizzi 16, Strehlau 7; Cavaccini (K) (L1); Oberto (L2). N.e. Feral, Codarin, Zaytsev, Bonomi,  Cattaneo, Colasanti, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio
Aiuto All.: Mauro Rizzo
Aiuto All.: Fabio Genre
Ricezione positiva: 57%; Attacco: 54%; Muri 3; Ace 10. 

Durata set: 24’, 24’, 23’.
Durata totale: 71.
 

Altadawi Cuneo – Zabeel Calcit   3-0
Parziali (25-21/26-24/25-11) 

Altadawi Cuneo: Baranowicz 3, Feral 15, Codarin 9, Petkov 4, Zaytsev 8, Fedrizzi 13; Cavaccini (K) (L1); Sala, Cattaneo, Bonomi 1, Colasanti, Oberto (L2). N.e. Strehlau, Stefanović, Giraudo.

All.: Matteo Battocchio
Aiuto All.: Mauro Rizzo
Aiuto All.: Fabio Genre
Ricezione positiva: 51%; Attacco: 56%; Muri 6; Ace 5.

Durata set: 23’, 29’, 19’.
Durata totale: 71’.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS