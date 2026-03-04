Volley Parella Torino: la Under 19 maschile è vice campione interterritoriale!

È stato assegnato, domenica 1 Marzo, il primo titolo della stagione sportiva 2025 2026: nella cornice del palazzetto di Ciriè, il Volley Parella Torino si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Under 19 maschile , sconfitta dai pari età del Lab Travel Cuneo Volley. Partita giocata sotto tono da entrambe le squadre: dopo un primo set equilibrato e terminato ai vantaggi a favore di Cuneo Volley, il secondo set ha visto i ragazzi VPT commettere innumerevoli errori basilari che hanno consegnato di fatto il set in mano ai Cuneesi. Sul 2-0 c’è stata una piccola reazione di orgoglio nella terza frazione di gioco che ha permesso al Volley Parella Torino di accorciare le distanze: un quarto set abbastanza a senso unico ha consegnato la vittoria finale ai ragazzi di Cuneo!

«Siamo un po’ amareggiati per l’esito di questa finale! – commenta il responsabile del settore maschile – Dopo una prima fase giocata sempre in maniera convincente, siamo incappati in una giornata decisamente negativa sotto tutti i punti di vista, anche a causa della bravura dei nostri avversari che sono stati capaci di metterci in difficoltà durante tutta la partita. Adesso l’importante è analizzare quanto è successo e le motivazioni di questa sconfitta e ricominciare a lavorare in ottica fase regionale, per provare a rimettere la barra in centro e raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati ad inizio stagione!».

FINALE INTERTERRITORIALE U19M

VOLLEY PARELLA TORINO – LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY 1-3

Parziali (29/3, 16/25, 25/20, 17/25)








