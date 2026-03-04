Serie D femminile - La L.C.M. Costruzioni MC1933 Busca torna da Mondovì con un bottino pesantissimo, espugnando il campo della Bam con un 1-3 che racconta solo in parte l’intensità di una vera battaglia sportiva (17-25, 23-25, 30-28, 27-29). Si è trattato di un match in cui la nostra squadra ha dovuto attingere a tutta la sua resilienza e tenacia contro un avversario di livello tecnico molto alto.

Dopo aver approcciato la gara con decisione conquistando i primi due parziali, il Busca ha dovuto fare i conti con la reazione orgogliosa delle padrone di casa – una formazione che, pur giocando sotto età con un roster Under 14, ha mostrato una qualità tecnica davvero rara – che ha saputo riaprire la contesa aggiudicandosi un infinito terzo set ai vantaggi. La quarta frazione, altrettanto tirata e decisa solo sul filo di lana, ha premiato la lucidità e il carattere delle buschesi, capaci di chiudere i conti e mantenere la vetta della classifica.

Questa vittoria non è solo un successo numerico, ma una prova di maturità fondamentale in vista del "Big Match" di sabato prossimo contro il Marene, sfida che si preannuncia decisiva per il prosieguo della stagione.

Serie C maschile - Nel match casalingo di Serie C maschile, il Lab Travel Busca ha superato l'Alto Canavese con il punteggio finale di 3-1.

I padroni di casa hanno conquistato i primi due set, chiudendoli rispettivamente per 25-17 e 25-20.

La formazione ospite ha reagito aggiudicandosi il terzo parziale per 16-25, ma il Busca ha ripreso il controllo del gioco nel quarto set, chiudendo l'incontro con il parziale di 25-18.

Serie D maschile - Nel match casalingo di Serie C maschile, il Lab Travel Busca è stato superato dal VBC Mondovì con il punteggio finale di 1-3.

Gli ospiti hanno conquistato il primo set per 19-25, seguiti dalla reazione del Busca che ha pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale per 25-16; il VBC Mondovì ha poi chiuso a proprio favore il terzo set con il punteggio di 23-25 e ha consolidato la vittoria conquistando il quarto parziale per 10-25.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Serie D femminile

BAM MONDOVI’ - L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 1-3

Parziali (17-25, 23-25, 30-28, 27-29)

LCM-MC1933 Busca: Martinasso, Bina, Cassini, Cattaneo, Donadei, Cavallo, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golle, Testa. All.: Lamberi M., Lamberti L.

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA - ALTO CANAVESE 3-1

Parzaili (25-17, 25-20, 16-25, 25-18)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero



Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA - VBC MONDOVI’ 1-3

Parziali (19-25, 25-16, 23-25, 10-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

1ª Divisione

riposo

Under 18 - girone 5°/8° posto

LAB TRAVEL CUNEO - MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-2

Parziali (25-20,14-25, 13-25, 28-26, 15-12)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16 - girone 25°/31° posto

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA - L’ALBA VOLLEY 2-3

Parziali (9-25, 25-22, 25-21, 19-25, 10-15)

Busca: Busca: Aimar, Barale, Garino, Garnero, Giordano, Marijashi, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino All.: Perotti

Under 14 - girone 17°/23° posto

SANTA MARHERITA - MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 2-3

Parziali (9-25, 20-25, 25-16, 25-23, 13-15)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

riposo