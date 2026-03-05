Il Bcc Derthona Basket batte Broni e centra il quarto posto

Si chiude con un successo la regular season dell’Autosped BCC Derthona, che nel derby contro Broni comanda nel punteggio sin dalle battute iniziali, piazza l’allungo decisivo nella seconda frazione, lo incrementa al rientro dagli spogliatoi e conquista il quarto posto nella griglia playoff. La formazione allenata da Cutugno migliora il proprio record complessivo (12-8 contro 11-9) rispetto alla prima annata in A1 e si prepara – dopo la fienestra FIBA riservata alle Nazionali – ad affrontare il Geas Sesto San Giovanni nei quarti di finale playoff.
Avvio di gara ad alta intensità per il BCC Derthona, che – con l’intensità in difesa e la fluidità offensiva – piazza il primo break dell’incontro. Nel finale della frazione, Broni riduce parzialmente il gap, chiudendo in svantaggio 20-14 al 10’. Nel secondo quarto la formazione allenata da Cutugno preme nuovamente sul pedale dell’acceleratore, scavando un solco importante traendo energia dalla difesa e dalle soluzioni al ferro: all’intervallo Autosped avanti 42-24.
Al rientro dagli spogliatoi, la partita scorre sugli stessi binari, con il BCC che cresce ancora di tono in difesa e alimenta il proprio attacco, dilatando il proprio gap posesso dopo possesso: alla terza sirena il punteggio è 62-35. Nell’ultimo periodo, l’Autosped amministra il vantaggio avvumulato e si impone 76-51.
Il commento di Paula Suarez: «Credo che chiudiamo la nostra regular season al meglio, sull’onda del successo contro Brescia abbiamo dato continuità anche in questa ultima uscita. Ora ci riposiamo e ci prepariamo ai playoff».
Le parole di coach Orazio Cutugno: «La prestazione di stasera è stata molto solida, dall’inizio alla fine: abbiamo avuto un contributo importante da tutte le giocatrici, facendo tutto quello che abbiamo preparato sia in attacco che in difesa. La qualificazione ai playoff è meritata, faccio un in bocca al lupo a tutti noi e, dppo il riposo e la pausa delle Nazionali, faremo del nostro meglio per migliorarci ancora».
Autosped BCC Derthona - Logiman Broni 76-51
Parziali (20-14, 42-24, 62-35)
BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 12, Fontaine 14, Conte 2, Toffolo 3, Leonardi 2, Fondren 7, Arado 6, Suarez 19, Cocuzza, Melchiori ne, Penna 11. All. Cutugno.
Broni: Cornelius 10, Colognesi 2, Archer 6, Natali ne, Cvitkovic 8, Castellani 8, Manizza, Crippa 10, Milani 5, Hayes 2, Trovato Perri ne, Sangan ne. All. Diamanti.