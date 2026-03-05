Il Bcc Derthona Basket batte Broni e centra il quarto posto

Avvio di gara ad alta intensità per il BCC Derthona, che – con l’intensità in difesa e la fluidità offensiva – piazza il primo break dell’incontro. Nel finale della frazione, Broni riduce parzialmente il gap, chiudendo in svantaggio 20-14 al 10’. Nel secondo quarto la formazione allenata da Cutugno preme nuovamente sul pedale dell’acceleratore, scavando un solco importante traendo energia dalla difesa e dalle soluzioni al ferro: all’intervallo Autosped avanti 42-24.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita scorre sugli stessi binari, con il BCC che cresce ancora di tono in difesa e alimenta il proprio attacco, dilatando il proprio gap posesso dopo possesso: alla terza sirena il punteggio è 62-35. Nell’ultimo periodo, l’Autosped amministra il vantaggio avvumulato e si impone 76-51.

Il commento di Paula Suarez: «Credo che chiudiamo la nostra regular season al meglio, sull’onda del successo contro Brescia abbiamo dato continuità anche in questa ultima uscita. Ora ci riposiamo e ci prepariamo ai playoff».

Le parole di coach Orazio Cutugno: «La prestazione di stasera è stata molto solida, dall’inizio alla fine: abbiamo avuto un contributo importante da tutte le giocatrici, facendo tutto quello che abbiamo preparato sia in attacco che in difesa. La qualificazione ai playoff è meritata, faccio un in bocca al lupo a tutti noi e, dppo il riposo e la pausa delle Nazionali, faremo del nostro meglio per migliorarci ancora».

Autosped BCC Derthona - Logiman Broni 76-51

Parziali (20-14, 42-24, 62-35)

BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 12, Fontaine 14, Conte 2, Toffolo 3, Leonardi 2, Fondren 7, Arado 6, Suarez 19, Cocuzza, Melchiori ne, Penna 11. All. Cutugno.

Broni: Cornelius 10, Colognesi 2, Archer 6, Natali ne, Cvitkovic 8, Castellani 8, Manizza, Crippa 10, Milani 5, Hayes 2, Trovato Perri ne, Sangan ne. All. Diamanti.