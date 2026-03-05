La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 esce a testa alta dai playoff scudetto

Il cuore e il coraggio non bastano. Al termine di due ore e un quarto di grandi emozioni la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha la peggio 2-3 contro l’ Igor Gorgonzola Novara in gara 2 dei quarti di finale dei playoff A1 Tigotà , e conclude qui il suo cammino nel tabellone scudetto. Al Pala Gianni Asti le biancoblù attingono a tutte le loro energie riuscendo a reagire a un primo set perso 20-25 con la conquista delle due successive frazioni 25-22 e 25-21. Sfuggito il quarto set 18-25, nel tie-break Spirito e compagne hanno ancora la forza di rimontare da 4-8 a 11-10 e annullare tre palle match a Novara prima di cedere 16-18. Meritatissimo premio di MVP per Tolok che con 33 punti è la mattatrice di serata. Tra le chieresi spiccano i 25 punti di Nemeth e i 22 di Nervini. Chieri tornerà in campo giovedì 12 marzo a Dresda per la semifinale d’andata della Coppa Cev, a cui seguirà l’impegno nei play-off per un posto nella prossima Challenge Cup.

La cronaca

Primo set – Inizia meglio Chieri che da 5-5 strappa a 8-5 (muro di Alberti). Dopo il time-out di Bernardi le ospiti si sbloccano con Tolok, poi iniziano a carburare, raggiungono la parità sul 10-10 (errore di Nemeth) e passano in vantaggio per la prima volta sul 13-14 (Ishikawa). Nella seconda parte del set Novara mantiene sempre un paio di punti di margine, da 19-21 allunga a 19-24 e alla seconda palla set Squarcini chiude 20-25.

Secondo set – Sul 5-5 Cekulaev con un attacco e Alberti a muro danno il +2 a Chieri (7-5). Esattamente come nel primo set un errore di Nemeth restituisce la parità sul 10-10 a Novara che passa poi a condurre 11-13 (errore di Nervini), immediata però la reazione delle biancoblù che con Nervini e Nemeth pareggiano 13-13 e tornano avanti 14-13 con un muro di Cekulaev. Segue un serrato punto a punto fino al 20-20. Dopo il 21-20 di Nervini un combattutissimo e splendido scambio viene chiuso da Dervisaj (22-20). Seguono altre bellissime azioni, finché sul 24-22 un errore ospite porta l’incontro sull’1-1.

Terzo set – Bernardi conferma nel suo sestetto Herbots, entrata nel finale del set precedente al posto di Alsmeier. Sull’8-7 Chieri ottiene un primo break a 11-7. Il coach ospite ferma il gioco, quindi inserisce Baijens per Squarcini. Trascinate da Dervisaj, le chieresi scappano via raggiungendo il vantaggio massimo di 7 punti sul 17-10. Con l’ingresso in palleggio di Carraro, Baijens con tre attacchi consecutivi e Tolok firmano il 17-14. Nemeth realizza il 18-14 ma l’inerzia resta favorevole a Novara che si riavvicina ulteriormente a 21-19 con Ishokawa. Al rientro dal time-out di Negro Chieri si sblocca con Nemeth. Di lì in avanti Spirito e compagne gestiscono al meglio e alla terza palla set ottengono il 25-21 con Nemeth.

Quarto set – Sul 5-6 Ishikawa, Herbots e soprattutto Tolok spingono Novara a 8-12. Sul 10-13 Negro inserisce Degradi al posto di Dervisaj ma la mossa non sortisce effetti. Dopo il 15-18 di Nervini le ospiti scappano via e si aggiudicano la frazione 18-25 con Bonifacio portando l’incontro al tie-break.

Quinto set – Tre errori chieresi (due al servizio e uno in attacco) spingono Negro a fermare il gioco sull’1-4. Il turno di servizio di Cambi prosegue fino al 6-1, quando Nemeth mura Herbots (2-6). Al cambio campo le gaudenziane conducono 4-8 (Bonifacio). Un errore di Tolok (6-9) segna l’inizio di una fase favorevole a Chieri che si riavvicina a 8-9 con Alberti e Nemeth, pareggia 10-10 con Alberti e passa in vantaggio 11-10 dopo un altro errore di Tolok. Immediato controsorpasso di Novara con Tolok (11-12). Time-out di Negro e un errore ospite al servizio e un muro di Cekulaev valgono il 13-12. Tolok e un muro di Bonifacio danno una palla match alle gaudenziane (13-14): la annulla Nervini con un muro (14-14). La seconda palla match guadagnata da Bonifacio è vanificata da un’invasione (15-15). La terza palla match, prodotta da un errore di Nemeth, è annullata da Nervini (16-16). Tolok mura Dervisaj conquistando un quarto match-point, concretizzato da Novara grazie all’attacco out di pochissimo di Nervini. Finisce 16-18.

Il commento

Nicola Negro: «Una partita conclusa 16-18 al tie-break è chiaro che ci lascia un po’ di amaro in bocca. Forse avremmo meritato la chance di gara 3, anche per quella che è stata la stagione nel suo complesso, però dobbiamo accettare il verdetto del campo e guardare avanti alla Coppa Cev e ai Playoff Challenge».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Igor Gorgonzola Novara 2-3

Parziali (20-25; 25-22; 25-21; 18-25; 16-18)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 2, Neneth 25, Cekulaev 9, Alberti 8, Nervini 22, Dervisaj 11; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 2, Ferrarini, Degradi 1. N. e. Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Cambi, Tolok 33, Squarcini 5, Bonifacio 13, Ishikawa 11, Alsmeier 3; Leonardi (L); Carraro, Van Avermaet, Herbots 7, Melli, Baijens 5. N. e. Mims, Costantini (2L). All. Bernardi; 2° Simoni.

ARBITRI: Curto di Trieste e Papadopol di Mantova.

NOTE: presenti 1774 spettatori. Durata set: 25′, 26′, 25′, 21′, 24′. Errori in battuta: 16-12. Ace: 3-2. Ricezione positiva: 68%-70%. Ricezione perfetta: 34%-37%. Positività in attacco: 35%-41%, Errori in attacco: 17-8. Muri vincenti: 17-9. MVP: Tolok.