La Fulgor Basket cade al PalaCipir contro Orzinuovi

Per la Paffoni è la conferma di un momento difficile, con percentuali deficitarie che condizionano pesantemente la gara
2 min
La Paffoni cade al PalaCipir contro Orzinuovi, che conferma il proprio valore di squadra d'alta classifica vincendo 88-75. Per la Fulgor è la conferma di un momento difficile, con percentuali deficitarie che condizionano pesantemente: 21% da tre (6/29) e 48% da due.

LA PARTITA

Primo quarto equilibrato con Brekic protagonista (9 punti), chiuso 19-20. Nel secondo periodo il grande impatto di Gnecchi dalla panchina spacca il match: con Stefani e Venturoli, Orzinuovi vola sul 40-50 all'intervallo. A metà terzo quarto una fiammata di Baldini (uno dei migliori) riporta Omegna avanti 53-52, ma la risposta degli ospiti è da grande squadra. Cappelletti, Oxilia e Chaves firmano il riallungo per il +13 (70-57) che chiude di fatto i conti. Nell'ultimo quarto la Paffoni prova a rientrare fino al -10, ma Orzinuovi gestisce con merito e chiude 88-75.

PROSSIMO IMPEGNO

La Fulgor dovrà reagire immediatamente: servono fiducia e precisione al tiro per uscire da questo momento complicato. La squadra di coach Eliantonio è chiamata a ritrovare il feeling con il canestro nella prossima gara il 9 marzo ore 20,30 a Piacenza contro l'Assigeco.

IL TABELLINO

SERIE B NAZIONALE - 30ª GIORNATA

PAFFONI FULGOR OMEGNA – LOGIMAN ORZINUOVI 75-88
Parziali (19-20, 21-30, 18-21, 17-17)

PAFFONI FULGOR OMEGNA: Baldini 22, Brekic 19, Balanzoni 13, Antelli 8, Sacchettini 8, Casoni 5, Trapani, Piccirilli, Voltolini. All. Eliantonio.

LOGIMAN ORZINUOVI: Chaves 21, Cappelletti 17, Stefani 13, Gnecchi 12, Giacomini 11, Oxilia 8, Zilli 6. All. Bianchi.

NOTE: 21% da tre (6/29) per Omegna. Fallo tecnico Piccirilli (25'09" Q2), falli tecnici Baldini e Giacomini (36'31" Q4), fallo tecnico Oxilia (32'30" Q4).

