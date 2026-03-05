Club76: i risultati infrasettimanali

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro terminano la loro corsa tra i playoff scudetto, cedendo 2-3 contro Novara, al Pala Gianni Asti di Torino (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18). Nella rosa a disposizione del coach anche la centrale del Club76, Susanna Occelli che, con il numero 16, sostituisce l'infortunata Anna Gray.

In Serie B2 L’Alba Volley vince 1-3 contro Lilliput Settimo. Partenza un po’ in salita, poi tutto migliora e si va a vincere in crescendo. Tre set consecutivi, con il muro e la battuta protagonisti tra i fondamentali.

In U14 il Club76 MTS Santena vince al tie break, 2-3 contro VBC Savigliano (25-22, 18-25, 13-25, 25-19, 3-15). Gara di andata della semifinale territoriale, in cui le “clubbine” portano a casa la vittoria. Troppi gli errori sia in battuta che in attacco. Da segnalare un'ottima prestazione del libero Griva. Sabato ad Asti la gara di ritorno.