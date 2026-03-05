Bertram Derthona Tortona: Prentiss Hubb nominato MVP e Sesto Uomo del Mese di febbraio in LBA

L’ottimo mese di febbraio per la Bertram Derthona Tortona è giunto anche grazie alle straordinarie prestazioni della point guard bianconera Prentiss Hubb, la cui continuità ed eccellenza performativa sono state premiate da LBA nella giornata di oggi.

Il playmaker americano, arrivato a Tortona l’estate scorsa dopo le esperienze in Germania con Ludwigsburg, in Italia con l’Aquila Basket Trento e in Grecia con l’AEK Atene, è stato infatti nominato MVP Unipol e Sixth Man DOLE del campionato italiano per febbraio.

«Sono estremamente felice per questi riconoscimenti. Il mio duro lavoro in settimana sta ripagando durante il fine settimana; voglio continuare a spingere il piede sull’acceleratore e finire la stagione nel migliore dei modi. Un grazie speciale va a tutta la squadra e al coaching staff», dice Prentiss Hubb.

Ovviamente, questi premi sono valsi l’inserimento di Hubb nel Dream Team della LBA per il mese di febbraio, che include anche Amedeo Della Valle (Germani Brescia), Mirza Alibegovic (APU Old Wild West Udine), Kyle Wiltjer (Umana Reyer Venezia) e Oumar Ballo (Acqua S.Bernardo Cantù).

Oltre ad una Frecciarossa Final Eight 2026 nella quale è stato nominato Top Scorer e Best Assistman con 20.0 punti e 6.3 assist di media, il mese di febbraio è stato straordinario per Hubb anche nelle sfide di campionato contro Udine, Trieste e Sassari, raccogliendo 26.0 punti (62.5% da due, 53.3% da tre e 90.9% ai liberi), 5.7 assist e 2.0 rimbalzi di media, il tutto partendo dalla panchina.

Particolarmente degna di nota la partita contro la Pallacanestro Trieste, nella quale Hubb ha riscritto il record all-time per punti segnati (37) da parte di un giocatore bianconero nella storia del Derthona, diventando inoltre il miglior marcatore in una partita di campionato di LBA Serie A Unipol 2025-26.