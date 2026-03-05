Tuttosport.com
VTT di Lagnasco apre il circuito Junior Next Gen: 620 partecipanti tra Under 10, 12 e 14

In gara atleti provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, con alcune presenze dal Veneto, a conferma dell’ampia partecipazione al torneo
4 min
E’ scattata ieri sui campi della VTT di Lagnasco la tappa di macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen che vede al via 426 ragazzi e ragazze di categoria under 10-12-14 nei tabelloni di singolare e 97 coppie nei rispettivi draw di doppio, per un totale di 620 partecipanti. Il torneo vede in lizza racchette del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Valle d’Aosta e anche qualche rappresentante del Veneto. La chiusura è prevista nelle giornate del 14 e 15 marzo. Si gioca sul terreno Greenset, superficie che permette la più ampia espressione delle diverse tipologie di gioco. La VTT di Lagnasco, circolo organizzatore esclusivo e fulcro dell’appuntamento con sede al Tennistadium, si avvale, per lo svolgimento del programma dei match, della collaborazione con altri club della provincia di Cuneo: Country Club, Michelin, Match Ball Bra e TC Saluzzo. 

«Abbiamo tutti i nostri tecnici impegnati nelle diverse sedi e cercheremo di dare il massimo per ospitare i protagonisti e i rispettivi accompagnatori nel miglior modo possibile. Sono diverse le convenzioni attuate in occasione della rassegna e siamo certi che l’evento avrà un’importante ricaduta anche economica sul territorio. Siamo molto felici – concludono i dirigenti della VTTdi poter ospitare questa manifestazione che saprà offrire, ne siamo certi, un grande spettacolo».

Il tabellone numericamente più corposo è quello under 14 maschile, con 147 iscritti. La sezione finale è guidata dal 3.1 Lorenzo Calandra, portacolori della Canottieri Casale. La parte opposta del tabellone è presidiata dal ligure del Tennis Club Finale, Filippo Del Giudice. Gli altri 3.1 in gara sono nell’ordine Achille Leone Domenghini, testa di serie numero 3 (Best Point Caramagna), Nicholas Tommaso Matti, numero 4 del seeding (Oltrepò Tennis Academy) e Fabrizio Cresi, numero 5 del draw e tesserato per il Momy Sport Village di Rivalta. Nel pari categoria femminile (under 14), Matilde Amich (Canottieri Casale) e Anna Campagno (TC Alba), entrambe 2.7, sono le prime due del lotto di 53 tenniste al via. La numero 3 è Rebecca Carla Francia, altra giocatrice del vivaio della Canottieri Casale, classifica di 2.8. 

Nel singolare maschile under 12 (110 i partenti) i più accreditati al via sono il 3.3 Christian Dreon (Nord Tennis) e il 3.4 Alessio Pettenon (TC Chatillon). Il tabellone di categoria under 12 femminile vede in vetta Angelica Dakota Marin, 3.2, e quale numero 2 del seeding la 3.3 Virginia Iacobuzio (Monviso Sporting Club). 

Nell’under 10 maschile il giocatore da battere, nei pronostici della vigilia, è Agostino Parodi, del TC Biancorosso Carcare. Nell’under 10 femminile la parte alta del tabellone è presidiata da Gloria Bellani. 

Interessanti anche i tornei di doppio, per qualità e numero di iscritti. Il più gettonato è quello maschile under 12 con 54 presenze. Il tandem numero 1 al via è formato da Andrea Nannarone e Alessio Pettenon. Sono 52 invece i partecipanti al draw under 14 maschile. I giocatori da battere sono Davide Moretti e Leone Achille Domenghini, rispettivamente 3.2 e 3.1. Nell’under 10 maschile Nicolò Dalmasso e Ivan Tishkov guidano il gruppo dei presenti. Il doppio femminile under 14 è guidato dalle 2.8 Rebecca Carla Francia e Viriginia Cereghini (26 in totale le iscritte). Quello di categoria under 12 (28 le partecipanti) vede in primo piano il tandem Angelica Dakota Marin (3.2) e Chiara Basso (3.3). Le doppiste under 10 sono 12 in totale. 

Folta la rappresentanza dei giocatori di casa, giovani della Scuola VTT. Sono 55 in totale nei diversi draw. 

Tutte le news di Piemonte News

