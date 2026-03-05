VTT di Lagnasco apre il circuito Junior Next Gen: 620 partecipanti tra Under 10, 12 e 14

E’ scattata ieri sui campi della VTT di Lagnasco la tappa di macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen che vede al via 426 ragazzi e ragazze di categoria under 10-12-14 nei tabelloni di singolare e 97 coppie nei rispettivi draw di doppio, per un totale di 620 partecipanti. Il torneo vede in lizza racchette del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Valle d’Aosta e anche qualche rappresentante del Veneto. La chiusura è prevista nelle giornate del 14 e 15 marzo. Si gioca sul terreno Greenset, superficie che permette la più ampia espressione delle diverse tipologie di gioco. La VTT di Lagnasco, circolo organizzatore esclusivo e fulcro dell’appuntamento con sede al Tennistadium, si avvale, per lo svolgimento del programma dei match, della collaborazione con altri club della provincia di Cuneo: Country Club, Michelin, Match Ball Bra e TC Saluzzo.

«Abbiamo tutti i nostri tecnici impegnati nelle diverse sedi e cercheremo di dare il massimo per ospitare i protagonisti e i rispettivi accompagnatori nel miglior modo possibile. Sono diverse le convenzioni attuate in occasione della rassegna e siamo certi che l’evento avrà un’importante ricaduta anche economica sul territorio. Siamo molto felici – concludono i dirigenti della VTT – di poter ospitare questa manifestazione che saprà offrire, ne siamo certi, un grande spettacolo».

Il tabellone numericamente più corposo è quello under 14 maschile, con 147 iscritti. La sezione finale è guidata dal 3.1 Lorenzo Calandra, portacolori della Canottieri Casale. La parte opposta del tabellone è presidiata dal ligure del Tennis Club Finale, Filippo Del Giudice. Gli altri 3.1 in gara sono nell’ordine Achille Leone Domenghini, testa di serie numero 3 (Best Point Caramagna), Nicholas Tommaso Matti, numero 4 del seeding (Oltrepò Tennis Academy) e Fabrizio Cresi, numero 5 del draw e tesserato per il Momy Sport Village di Rivalta. Nel pari categoria femminile (under 14), Matilde Amich (Canottieri Casale) e Anna Campagno (TC Alba), entrambe 2.7, sono le prime due del lotto di 53 tenniste al via. La numero 3 è Rebecca Carla Francia, altra giocatrice del vivaio della Canottieri Casale, classifica di 2.8.

Nel singolare maschile under 12 (110 i partenti) i più accreditati al via sono il 3.3 Christian Dreon (Nord Tennis) e il 3.4 Alessio Pettenon (TC Chatillon). Il tabellone di categoria under 12 femminile vede in vetta Angelica Dakota Marin, 3.2, e quale numero 2 del seeding la 3.3 Virginia Iacobuzio (Monviso Sporting Club).

Nell’under 10 maschile il giocatore da battere, nei pronostici della vigilia, è Agostino Parodi, del TC Biancorosso Carcare. Nell’under 10 femminile la parte alta del tabellone è presidiata da Gloria Bellani.

Interessanti anche i tornei di doppio, per qualità e numero di iscritti. Il più gettonato è quello maschile under 12 con 54 presenze. Il tandem numero 1 al via è formato da Andrea Nannarone e Alessio Pettenon. Sono 52 invece i partecipanti al draw under 14 maschile. I giocatori da battere sono Davide Moretti e Leone Achille Domenghini, rispettivamente 3.2 e 3.1. Nell’under 10 maschile Nicolò Dalmasso e Ivan Tishkov guidano il gruppo dei presenti. Il doppio femminile under 14 è guidato dalle 2.8 Rebecca Carla Francia e Viriginia Cereghini (26 in totale le iscritte). Quello di categoria under 12 (28 le partecipanti) vede in primo piano il tandem Angelica Dakota Marin (3.2) e Chiara Basso (3.3). Le doppiste under 10 sono 12 in totale.

Folta la rappresentanza dei giocatori di casa, giovani della Scuola VTT. Sono 55 in totale nei diversi draw.