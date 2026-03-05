Torna Just The Woman I Am: ad oggi superate le 30mila donazioni

Dal 2014 , JUST THE WOMAN I AM è l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese , in collaborazione con l’ Università e il Politecnico di Torino , che attraverso una corsa–camminata non competitiva di 5 chilometri raccoglie fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro . Un appuntamento ormai simbolo, capace di coinvolgere ogni anno cittadini, associazioni, studenti e sostenitori, tutti accomunati dalla scelta di partecipare e non mancare.

Anche per l’edizione 2026, JUST conferma il suo forte legame con la città. La partenza della corsa–camminata è fissata alle ore 15.30 dal Parco del Valentino; si segnala che è stata spostata rispetto al 2025 e sarà in Viale Mattioli angolo Viale Crivelli (lato corso Marconi), arrivo nella storica piazza Castello, cuore pulsante di Torino.

Dal 6 all’8 marzo 2026 tornerà inoltre il Villaggio della Prevenzione, spazio dedicato alla promozione della salute e alla sensibilizzazione, che rappresenta un’importante occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, le associazioni no profit, i cittadini e le scuole. La nuova edizione vedrà il Villaggio ospitato nelle centralissime piazza Castello e piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, animando il centro storico e valorizzando luoghi iconici come Palazzo Madama e Palazzo Reale. Il Villaggio della Prevenzione si conferma un vero e proprio evento nell’evento, con stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling, alla presentazione delle associazioni no profit, oltre a convegni e webinar divulgativi. Il programma completo delle attività è disponibile a questo link. JUST riproporrà il tradizionale Spazio Incontri ospitato anche quest’anno in piazza Castello sotto la caratteristica cupola trasparente, sostenuta da Sport e Salute (programma a questo link). La realizzazione del Villaggio è resa possibile grazie al supporto dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell’ASL Città di Torino e dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Sport e Salute e delle numerose associazioni che da anni aderiscono e sostengono la manifestazione.

Due invece sono le grandi novità per quest’anno che rafforzano l’impegno sui temi della cura, della prevenzione e della solidarietà. Nasce e si sviluppa Just for Pet, un progetto dedicato a celebrare e sostenere il profondo legame tra esseri umani e animali, un rapporto capace di arricchire la vita di entrambi e di contribuire in modo concreto al benessere psicofisico delle persone. L’iniziativa promuove la relazione uomo-animale come risorsa per la salute e la qualità della vita, con particolare attenzione alla prevenzione e al supporto terapeutico, soprattutto in ambito oncologico.

Accanto a questo progetto, il 2026 segna anche l’arrivo delle Just in the Cities, Virtual Run con appuntamenti a Milano (14 marzo), Parigi (11 aprile) e Roma (25 aprile): occasioni di incontro e condivisione per camminare o correre insieme, rafforzando una community sempre più ampia e internazionale, unita dagli stessi valori di empatia e solidarietà e sostegno alla ricerca, alla cura e alla prevenzione. JUST THE WOMAN I AM si prepara così a tornare nelle strade e nelle piazze di Torino, rinnovando il proprio impegno a favore della ricerca, della prevenzione e della salute, nel segno della partecipazione e della condivisione.

Per l’edizione 2026, Just The Woman I Am rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno della ricerca universitaria, grazie al contributo dei fondi raccolti attraverso la manifestazione. Anche quest’anno con i fondi dell’edizione 2025 oltre alle quattro borse di studio (due destinate a UniTo e due a PoliTo) è stato erogato un assegno di ricerca donato dalla Camera di commercio di Torino e due assegni donati da Stellantis Financial Services e da Tosetti Value.

Inoltre musica in piazza sul palco grazie al CUS Torino e a R101, nuovamente radio ufficiale dell’edizione 2026. La presenza di R101 rappresenta l’incontro tra informazione, divertimento e responsabilità sociale.

Tre appuntamenti arricchiranno la tredicesima edizione: “YOGA FOR JUST” (Sabato 7 marzo dalle 11.30 alle 13.00, Piazza Castello – info a questo link), “PILATES FOR JUST” (Domenica 8 marzo, dalle 11.00 alle 12.30 in Piazza Castello – info a questo link) e “JUST ON THE WATER” (Sabato 7 marzo dalle 11.00 alle 13.00 lungo le rive del fiume Po, per il quinto anno consecutivo, appuntamento che porta lo spirito di JUST anche sull’acqua; a Torino, canoisti, canottieri e dragon boat sfileranno lungo le rive del fiume Po).

Per l’edizione 2026 Sistemi e TGV INOUI sono i main sponsor della manifestazione. Ma tanti sono i partner sostenitori di JUST: Consiglio Regionale del Piemonte, INPS, Kormed Poliambulatorio Statuto, King, Decathlon, Battaglio, Novacoop, Acqua Eva, Gruppo Cidimu, Vanzetti, Amazon, Mc Engineering, Humanitas, Gruppo Iren, FederSanità Anci, Shenker, Cati, Fantolino, Yogi Tea, Fiorentini, Medical Lab, Rear, Kakapò, CA Auto Bank, Drivalia, Iveco, Iveco Group, Iveco Orecchia, GTT, One, Juventus, Fabrizio Racca, Torino FC, Jakala, Lenti a Pois Magazine, Freecards, Off, Nova Digitale, Vialattea, Tramezzino, Perlier Kelemata, i media partner Corriere Torino e Torino Cronaca e la stessa R101.

Inoltre, agli Istituti Scolastici è dedicato il programma del Villaggio della Prevenzione, che si svolgerà venerdì 6 marzo. Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Cavallerizza Reale (Aula magna dell’Università di Torino) accoglierà gli studenti delle scuole di Torino e provincia, offrendo loro l’opportunità di vivere l’evento da veri protagonisti. I ragazzi potranno partecipare attivamente agli interventi, confrontandosi con consulenti, esperti e atleti, approfondendo temi legati alla salute, al benessere e alla prevenzione. Al termine degli incontri, le associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione, in piazza Castello e piazzetta Reale, metteranno a disposizione degli studenti visite gratuite e attività di divulgazione, rendendo la giornata un momento di apprendimento interattivo e coinvolgente (clicca sul link).

Queste le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: «Con l’avvicinarsi dei tre giorni di JUST cresce anche l’emozione. Inizio a percepire sempre di più il calore e la partecipazione dell’intera città: dalle istituzioni alla politica, dai cittadini fino a chi sta affrontando la propria battaglia contro il cancro. Sapere che JUST riesce a mettere insieme realtà e persone così diverse, unite dalla volontà di esserci, è un segnale che ci fa capire di essere sulla strada giusta. La manifestazione coinvolge ambiti diversi, da quello economico a quello culturale e formativo. Le circoscrizioni, la Città di Torino e numerosi comuni hanno aderito con percorsi accreditati sul territorio. Tutto questo, organizzato dal CUS Torino insieme all’Università e al Politecnico di Torino, è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo resta promuovere l’attività fisico-sportiva come strumento di prevenzione e benessere. Un grazie infine ad Asl, Città della Salute, a Sport e Salute, agli sponsor che hanno deciso di esserci, ai supporter e alle scuole che hanno scelto di sostenerci».

I momenti clou della tredicesima edizione, nei tre giorni di evento, saranno i seguenti:

Venerdì 6 marzo Ore 9:00-12:00 | Cavallerizza Reale | USCITA DIDATTICA SCUOLE e attività dedicate @Villaggio Prevenzione in Piazzetta Reale Ore 12:30 | PALCO Piazza Castello | INAUGURAZIONE ISTITUZIONALE DEL VILLAGGIO PREVENZIONE Ore 14:00-18:00 | CUPOLA Piazza Castello | IL RUOLO DELLA PET THERAPY IN RELAZIONE ALLA CURA

Sabato 7 marzo Ore 10:00-11:30 | CUPOLA Piazza Castello | TAVOLA ROTONDA “Salute integrata: la collaborazione per il benessere globale di persone, animali e ambiente” Ore 11:00-13:00 | Castello del Valentino | JUST ON THE WATER Ore 11:30-13:00 | Piazza Castello | JUST YOGA Ore 14:00-15:30 | CUPOLA Piazza Castello | TAVOLA ROTONDA “La prevenzione in ambito oncologico” Ore 15:30-16:30 | Piazza Castello | FRUTTA PARTY BY BATTAGLIO Dedicato ai bambini (età 5-12) Ore 18.00 la Mole si illuminerà di rosa con il logo JUST come simbolo del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro grazie al supporto della Città di Torino del Gruppo IREN

Domenica 8 marzo Ore 10:00-11:00 | Piazza Castello | TAVOLA ROTONDA “Approcci innovativi in oncologia” Ore 11:00-12:30 | Piazza Castello | JUST PILATES Ore 15:30 | partenza Parco del Valentino | CORSA CAMMINATA JUST 2026 Ore 17:00 | Piazza Castello | SALUTI ISTITUZIONALI DI CHIUSURA



Per chi volesse condividere la propria Just the Woman I Am potrà farlo seguendo i social della manifestazione e condividendo la propria esperienza taggando @justthewomaniam.