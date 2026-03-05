Pallamano Derthona e Donneinsieme: un percorso formativo sul rispetto di genere

La Pallamano Derthona e l' Associazione Donneinsieme di Tortona annunciano l'avvio di un percorso formativo congiunto dedicato alla consapevolezza e al contrasto della discriminazione di genere, rivolto ai giovani atleti e atlete delle categorie Under 14, Under 16 e Prima squadra del club.

Il progetto nasce da una scelta precisa: trasformare un impegno spesso limitato a gesti simbolici in un'azione concreta e continuativa. In occasione dell'ultima Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Pallamano Derthona ha scelto di non fermarsi alla comunicazione di facciata e di coinvolgere chi opera quotidianamente sul territorio nella lotta contro la violenza di genere. Il percorso, sviluppato dalle volontarie di Donneinsieme — che vantano una consolidata esperienza di intervento nelle scuole superiori tortonesi — prevede tre incontri di due ore ciascuno, uno per ogni fascia d'età, nel periodo marzo-aprile 2026. Ogni incontro affronterà i temi degli stereotipi di genere, del linguaggio e del rispetto attraverso attività interattive e momenti di confronto collettivo, con contenuti e modalità calibrati sull'età dei partecipanti. Gli incontro sono previsti in data 21 marzo (con la squadra Under 14), 11 aprile (Under 16) e 9 maggio (Prima squadra).

Il progetto coinvolge complessivamente più di 50 tra ragazzi, ragazze e membri degli staff tecnici delle tre squadre, e prevede un incontro preliminare con le famiglie degli atleti, in programma il 9 marzo presso la Palestra Coppi.

«Lo sport giovanile non è solo agonismo e risultati: è uno dei contesti in cui ragazzi e ragazze formano i propri comportamenti sociali e relazionali» dichiara Fabio Bottiroli, vice-presidente della Pallamano Derthona. «Per questo abbiamo voluto affidare questo percorso a chi ha le competenze e l'esperienza per affrontare il tema con la serietà che merita».

«Ringraziamo la Pallamano Derthona per averci contattato» aggiungono le responsabili di Donneinsieme. «Riteniamo importante che anche in ambito sportivo ci si interroghi su questo tema e si agisca concretamente per contrastare la violenza di genere. Ci pare utile riflettere insieme su quale sia il terreno fertile per lo sviluppo di comportamenti violenti: riconoscere e decostruire, insieme alle ragazze e ai ragazzi, gli schemi della discriminazione può essere un valido elemento di prevenzione”.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rilancio della Pallamano Derthona, che punta a costruire un modello di club sportivo giovanile fondato non solo sulla crescita tecnica ma anche sulla formazione della persona.