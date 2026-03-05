Tuttosport.com
L'Alfiere Ugo Peila terzo al Dune Rally Tunisia 2026

Nono Andrea Aimone. Il moto club Alfieri che non conosce confini, tantomeno geografici
1 min
Nei giorni scorsi il moto club Alfieri è stato rappresentato al Dune Rally Tunisia 2026. Due gli “Alfieri” in 'griglia di partenza': Ugo Peila e Andrea Aimone, che hanno chiuso, rispettivamente, al terzo e al nono posto in classifica generale.

Con partenza e arrivo a Djerba, il Dune Rally della Tunisia consiste in cinque tappe - di cui una prima tappa denominata “Warm-up” - corta ma importante, per prendere confidenza con il deserto e con l’uso del road book e dello strumento Stella o con il navigatore GPS.

E poi via per quattro giorni in un'alternanza di piste veloci, di sabbia e le immense distese di dune del deserto del Sahara.

«E' stata un'esperienza bellissima, che mi ha reso estremamente soddisfatto – commenta Ugo PeilaHo circa 1300 km alle spalle; abbiamo girato nella zona tra Douz e Ksar Ghilan, con una media di sette ore di moto al giorno. Un'avventura che mi ha messo alla prova, anche fisicamente: la prima dopo l'incidente che ebbi in Mauritania nel 2024. Un ringraziamento speciale a Barbiero Moto per l'assistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

