4ª Edizione Bellissima '26: i diritti delle donne con Sclerosi Multipla

Appuntamento l'8 marzo alle ore 19. L ’evento apre il dibattito sui diritti delle donne con disabilità con un approfondimento sui temi dell’abilismo, dei diritti costituzionali e delle tutele legali
3 min
4ª Edizione Bellissima '26: i diritti delle donne con Sclerosi Multipla

In un momento in cui i diritti delle donne richiedono attenzione e impegno costante, Bellissima ‘26 dà voce l’8 marzo ai diritti delle donne con Sclerosi Multipla. Giunto alla sua 4ª edizione, l’evento apre il dibattito sui diritti delle donne con disabilità con un approfondimento sui temi dell’abilismo, dei diritti costituzionali e delle tutele legali. L’intento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sulla necessità di abbattere le barriere culturali e strutturali che alimentano la discriminazione multipla, garantendo a ogni donna parità di accesso alle opportunità e piena autodeterminazione nel proprio percorso di vita e di cura. Appuntamento alle ore 19 in Via Maria Vittoria 5 Torino - prenotazione obbligatoria. 

Per prenotare il tuo posto scansiona il QR code.

 

 

Le voci sono quelle di Fabio Guglierminotti, fondatore e Presidente di 160CM; Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte; Anna Mastromarino, Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato dell’Università degli Studi di Torino; Alessia Ledda, avvocata e fondatrice di Galilex Studio Legale Associato e Giovanni Ferrero, Direttore della CPD Consulta per le Persone in Difficoltà.

L’Associazione 160CM, nata per promuovere un approccio innovativo e proattivo alla Sclerosi Multipla, ringrazia tutti i partner e sostenitori che hanno trasformato la Giornata internazionale dei diritti delle donne in un’occasione di aiuto concreto per la comunità. Dalle performance del Balletto Teatro di Torino, alle note dell’arpa di Federica Magliano, agli splendidi Portraits di Daniela Foresto, il cui ricavato sarà interamente devoluto al sostegno dei servizi associativi.

L'adesione di oggi conferma quanto sia vitale fare rete tra Istituzioni, ETS, professionisti e cittadini per costruire una società realmente inclusiva.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

