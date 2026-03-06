La Reale Mutua Torino ’81 Iren sfida il Vela Ancona Nuoto per continuare la corsa ai play-off

Ritorna il campionato di serie A2 maschile e per la quindicesima giornata la Reale Mutua Torino ’81 Iren attende in casa il Vela Ancona Nuoto. All'andata i gialloblù hanno avuto la meglio per 12-13 alla piscina del Passetto. I ragazzi di Simone Aversa hanno ritrovato il sorriso nell'ultima sfida vinta 12-14 contro il Dream Sport e continuano la propria corsa verso i play-off . I marchigiani, invece, arrivano dalla sconfitta interna per 10-11 contro il Bogliasco e sono al sesto posto in classifica a quota 17 punti.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Siamo giunti alla quarta partita del girone di ritorno, abbiamo ottenuto gli stessi punti delle prime tre partite dell'andata. Proprio ad Ancona avevamo dato una svolta significativa al nostro percorso di quest'anno, ottenendo una vittoria esterna preziosa per far crescere la nostra autostima. A questo punto della stagione i punti pesano tantissimo, non si possono fare passi falsi, in casa abbiamo un solo risultato utile, cioè la vittoria, ma dovremo essere ordinati e attenti nella gestione della palla in attacco e molto diligenti in difesa, l'Ancona non ci farà alcun regalo.»

La partita si disputerà sabato 7 marzo alle ore 16:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live"a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

QUINDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD

AGN Energia Bogliasco 1951 - Waterpolo Milano Metanopoli

Reale Mutua Torino '81 Iren - Vela Ancona Nuoto

Chiavari Nuoto - Futurenergy R.N. Sori

R.N. Arenzano - Spazio R.N. Camogli

Mobilpesca Lavagna - Dream Sport

Pallanuoto Bergamo - Piacenza Pallanuoto 2018

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 40, Futurenergy R.N. Sori 38, Spazio R.N. Camogli 28, AGN Energia Bogliasco 1951 27, Reale Mutua Torino '81 Iren 27, Vela Ancona Nuoto 17, R.N. Arenzano 17, Mobilpesca Lavagna 16, Waterpolo Milano Metanopoli 15, Piacenza Pallanuoto 2018 14, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.