Granfondo Series Gobik: Auguri alle donne cicliste

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Granfondo Series Gobik compie un passo significativo verso un ciclismo sempre più inclusivo e attento alle esigenze delle atlete. A partire dalla seconda tappa del circuito, la Granfondo Bra Bra, introdurremo la nuova categoria Femininile 4, dedicata alle cicliste over 60, che si affiancherà alle categorie già esistenti.

La struttura aggiornata sarà quindi la seguente:

Femininile 1: 19–39 anni

Femininile 2: 40–49 anni

Femininile 3: 50–59 anni

Femininile 4: 60 anni e oltre

La precedente categoria Femminile 3 viene così suddivisa in due fasce, per riconoscere in modo più equo le differenze di età e valorizzare il percorso sportivo delle cicliste più mature. Una scelta che nasce dall’ascolto delle atlete e dalla volontà di offrire a tutte le partecipanti un contesto competitivo rispettoso, equilibrato e motivante.

«È un gesto simbolico ma concreto» afferma il comitato organizzatore. «Vogliamo che ogni donna trovi nella Granfondo Series Gobik il proprio spazio, la propria sfida e il proprio modo di vivere il ciclismo. L’8 marzo è l’occasione perfetta per ribadire che lo sport è un luogo di crescita, riconoscimento e libertà per tutte».

UN 8 MARZO CHE GUARDA LONTANO

L’introduzione della categoria Femminile 4 non è solo un aggiornamento regolamentare, ma un messaggio chiaro: il ciclismo è di tutte le età, di tutte le donne, di tutte le storie.

Un invito a pedalare insieme, a crescere insieme, a celebrare la forza e la passione che ogni atleta porta con sé.

CALENDARIO GRANFONDO SERIES GOBIK 2026

17 maggio – BraBra Fenix | Le colline piemontesi patrimonio UNESCO e un percorso affascinante.

5 luglio – Sestriere | L’alta quota e la mitica salita del Colle delle Finestre

4 ottobre – Tre Valli Varesine | Una delle gare più amate e prestigiose del panorama internazionale

ISCRIZIONI