Eurogymnica: Top Events 2026 a Biella

Al via la seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica , in scena al Biella Forum venerdì 13 e sabato 14 marzo. Si tratta del secondo dei Top Events 2026 , ovvero il pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’A.S.D. Eurogymnica.

Continua, dunque, un percorso che dopo Modena e Biella proseguirà a Terni (Umbria Forum, 17-18 aprile), per concludersi con la Final Eight di Bergamo, nella nuova Choruslife Arena, il 15 e 16 maggio, per l’assegnazione dello scudetto dopo le tre tappe di regular season, con la collaudata formula in stile finale olimpica. Il claim dei Campionati Nazionali di Serie A e B invita a dare il meglio di sé: “Fly to the top” - ovvero vola in alto, raggiungi la vetta.

A difendere il tricolore sul petto saranno i campioni della Palestra Ginnastica Ferrara nella maschile e le campionesse della Libertas Ginnastica Vercelli nella femminile, che lo scorso anno a Firenze, per la prima volta nella loro storia, hanno conquistato lo scudetto. In conferenza stampa l’11 marzo saranno presenti Giulia Perotti, della Ginnastica Libertas Vercelli Campione d’Italia 2025 e Riccardo Villa, della Ginnastica Pro Carate, che ha vinto la tappa di Modena: entrambi scenderanno in pedana anche a Biella.

Sarà un campionato aperto a qualsiasi sorpresa. Interessanti tutte le squadre GAM della massima serie: Ares di Cinisello Balsamo, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina di Seveso, Giovanile Ancona; le neopromosse Ginnastica Civitavecchia, Pro Patria Bustese di Arsizio ed EUR di Roma, oltre alla Ginnastica Salerno, ripescata dalla A2 a seguito della rinuncia della Virtus Pasqualetti. Nella GAF cerca il riscatto la Brixia di Brescia, a caccia dello scudetto mancato nelle ultime due stagioni. Attenzione alla Forza e Coraggio di Milano, Ginnastica Heaven di Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e GAL Lissone; tra le neopromosse, Juventus Nova Melzo e Biancoverde Imola, ripescata la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova a seguito della rinuncia del Centro Sport Bollate. Diversi gli atleti stranieri che impreziosiranno il Campionato Italiano.

La kermesse verrà aperta dalla Serie B maschile e femminile, venerdì 13 marzo, alle ore 16:00. Sabato 14 marzo andranno in scena la Serie A2 alle ore 9:00 e la Serie A1 a partire dalle ore 14:30. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, e le interviste a bordocampo di Giorgia Villa, in esclusiva su Sportface Tv.

I biglietti per il weekend di competizioni sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana. Non mancherà il divertimento nella fan zone tra photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali.

Ogni appuntamento dei Top Events avrà una parola chiave, le nove parole comporranno l’anagramma di Top Events. A Biella la parola è ORGANIZATION. Ogni tappa sarà anche abbinata a un colore, in Piemonte è il beige crema.