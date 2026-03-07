Asti Padel Teams: quindicesima giornata di Campionato 2025/2026

Martedì 3 marzo all’Asti Padel lo scontro al vertice del Gold tra F.T.P. Soc. Coop. e I Puntazos ha arriso ai primi che sono riusciti nell’impresa di fare bottino pieno, pur disputando tre set molto equilibrati (6-4/7-5/6-4) che lasciano a I Puntazos un punto che sta stretto, rispetto al gioco espresso in campo.

Net King Padel non approfitta e anzi, non si presenta alla sfida contro Hair House Asti e, oltre a perdere a tavolino, subisce anche due punti di penalità in classifica, perdendo la possibilità di agganciare il terzo posto e, anzi, rischiando anche di dover passare dal turno preliminare dei playoff.

Mercoledì 4 all’Arena Club è andato invece in scena il Silver, con I San Rock che battono 2-1 Bazzuca Boys coi parziali di 0-6/6-3/6-4 e regalando quindi agli avversari quel punto bonus che basta a mantenere il quarto posto. Nel campo a fianco la sfida per il primato tra Tremòni Padel e Il Pelu Padel Team termina con un perentorio 3-0 ma con un combattutissimo primo set (7-5/6-2/6-3), segno che entrambe le squadre meritano le posizioni più alte del girone.

Giovedì 5 la gara casalinga di Uni Soluzioni contro Arena Padel Team si è dovuta trasferire all’ultimo momento dalla Waya all’Arena a causa dell’impraticabilità del campo, con Arena che ne approfitta per disputare nuovamente l’incontro tra le mura amiche regolando gli avversari per 2-1 (2-6/1-6/6-1).

La quindicesima settimana di gioco si è conclusa venerdì nell’impianto della Waya con il posticipo della gara Asados-Bomber’s che si sarebbe dovuta disputare mercoledì e che ha visto Bomber’s dominare nettamente con il risultato di 0-3 (1-6/1-6/2-6).

Attualmente la classifica del Gold vede ancora F.T.P. saldamente al primo posto a 62 punti, con Arena che sale ancora di una posizione e si porta al secondo posto a 59 punti. A due lunghezze di distanza I Puntazos non possono più sperare nella prima piazza ma difficilmente potranno comunque essere scavalcati da Net King, a quota 52 a causa della penalità che riapre le speranze anche a Hair House (49) ma non a Uni Soluzioni (47), a meno di ulteriori nuove sottrazioni di punti in classifica.

Nel Silver Tremòni vince lo scontro diretto e si assesta in vetta a 49 punti, con Il Pelu secondo a 45 e Bomber’s a 42. Il trittico di coda vede ancora Bazzuca al quarto posto a 30 punti, inseguiti da I San Rock a 29, con Asados distanziata e già sicura dell’ultima posizione a 17 punti.

La prossima giornata, ultima della seconda fase, vedrà la difficilissima trasferta di F.T.P. che venerdì 13 marzo se la dovrà vedere con Net King, mentre I Puntazos due giorni prima dovranno andare a sfidare i padroni di casa dell’Arena. Ultima gara del Gold sarà quella di giovedì 12 tra Uni Soluzioni e Hair House per stabilire quale sarà la quinta squadra classificata (e di conseguenza l’ultima).

Nel Silver I San Rock potranno tentare il sorpasso nella gara di martedì 10 contro Asados, sperando che nel campo a fianco Tremòni abbia la meglio su Bazzuca. Sarà interessante anche la sfida tra Bomber’s e Il Pelu di mercoledì 11 per decidere la seconda posizione.