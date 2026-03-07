Weekend di grande basket: doppia sfida casalinga per le formazioni albesi Campus e Olimpo

Sabato la Serie C scende in campo a Corneliano contro Novara, in una sfida delicata per continuare a macinare punti preziosi nella corsa ai playoff. Dopo la sconfitta a Chieri che ha visto l’avversaria sorpassare al nono posto, serve riprendere subito la strada giusta. Curiosità di giornata è il ritorno del 2004 Lamine Camara, centro congolese di 214 cm. Dopo un brutto infortunio alla tibia e un anno di stop, Camara torna a casa per rimettersi in forma per poter presto tornare a calcare i palcoscenici di categoria superiore.
Domenica l’Olimpo invece scenderà in campo al Pala Langhe di Alba (18:30) per la penultima partita della stagione regolare. Ci si gioca una gara decisiva per la lotta salvezza contro Carmagnola. Le aquile dovranno riscattare la sconfitta subita all’andata e cercare di dare tutto per usare al meglio la possibilità di giocare in casa davanti al proprio pubblico per la penultima volta.
Gli appuntamenti sono, dunque:
sabato (oggi), ore 19:00, Campus-Novara (Corneliano)
domenica (8 marzo), ore 18:30, Olimpo Alba-Carmagnola (Pala Langhe, Alba).