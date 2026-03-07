Weekend di grande basket: doppia sfida casalinga per le formazioni albesi Campus e Olimpo

Sabato la Serie C scende in campo a Corneliano contro Novara, in una sfida delicata per continuare a macinare punti preziosi nella corsa ai playoff. Dopo la sconfitta a Chieri che ha visto l’avversaria sorpassare al nono posto, serve riprendere subito la strada giusta. Curiosità di giornata è il ritorno del 2004 Lamine Camara, centro congolese di 214 cm. Dopo un brutto infortunio alla tibia e un anno di stop, Camara torna a casa per rimettersi in forma per poter presto tornare a calcare i palcoscenici di categoria superiore.