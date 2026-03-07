Bertram Derthona, riparte il campionato: sfida a Cremona con lo slancio delle emozioni di Torino

Il campionato riparte con la sfida a Cremona: “Ripartiamo dalle emozioni di Torino”

Ritorna la LBA Serie A Unipol per la Bertram Derthona Tortona, che ospiterà la Vanoli Basket Cremona per il Round 21 di campionato, in programma domenica 8 marzo alle 18:00 alla Nova Arena. La sfida sarà visibile in diretta anche su LBATV.

La partita, alla quale si potrà accedere con il consueto servizio di navette gratuite (tutte le info QUI), sarà anche la giusta occasione per ricordare Enrico Cucchi a 30 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 marzo 1996. Saranno diversi i momenti di commemorazione per ricordare Enrico: si possono scoprire QUI.

Come arrivano le due squadre?

Se la Vanoli Basket Cremona non è riuscita a qualificarsi per la Frecciarossa Final Eight 2026 ed è dunque ferma dal 15 febbraio scorso, la Bertram Derthona Tortona è arrivata a un passo dal compiere un sogno all’Inalpi Arena di Torino.

Sconfitta solo in finale dall’EA7 Emporio Armani Milano, i bianconeri hanno messo in scena una cavalcata di tutto rispetto, battendo l’Umana Reyer Venezia ai quarti di finale e la Virtus Olidata Bologna in semifinale.

La Bertram ha trovato un Prentiss Hubb da protagonista, in grado di concludere la competizione come Top Scorer e Best Assistman con 20.0 punti e 6.3 assist di media. Inoltre, Hubb è stato recentemente premiato come MVP e Miglior Sesto Uomo di febbraio in LBA.

La sfida del girone d’andata con la Vanoli Basket Cremona

All’andata, senza Ezra Manjon e Arturs Strautins, la squadra di Mario Fioretti era riuscita ad uscire vittoriosa dal PalaRadi prima delle festività natalizie. In quell’occasione, il Derthona aveva prevalso 76-71 contro i padroni di casa, trainata dai 21 punti di Christian Vital e dai 18 punti di Prentiss Hubb.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, uno degli assistenti di Mario Fioretti prende parola per presentare la sfida. «L’esperienza vissuta a Torino per noi è stata qualcosa di estremamente gratificante oltre che esaltante. Siamo felici per le sensazioni, le emozioni che la squadra è riuscita a trasmettere all’organizzazione, al pubblico e a tutti quelli che ci stanno vicini», dice Andrea Vicenzutto.

«Ora dovremo essere bravi a riportare le emozioni al giusto livello, perché chiaramente dovremo ricominciare a macinare gioco in quelle che sono le partite di campionato», continua.

«Non dimenticando, ma ripartendo da quello che è successo a Torino. La pausa della Nazionale ci ha aiutato a creare uno stacco e a riprepararci mentalmente per quello che sarà. Adesso dovremo essere bravi a mettere in campo la concentrazione a cui i ragazzi ci hanno sempre abituato.»

«Durante la pausa abbiamo avuto tre giocatori convocati per le Nazionali e questo è assolutamente un qualcosa che ci ha dato gioia; è sempre bello vedere i propri giocatori avere questo onore nel rappresentare il proprio Paese. È stato anche bello vedere un po’ lo scontro interno tra Dominik [Olejniczak] e Arturs [Strautins], commenta.

«Chiaramente, una volta rientrati in Cittadella, i ragazzi sono tornati a fare quello che sanno fare meglio, ovvero allenarsi molto bene. Alla fine andare in Nazionale è un qualcosa che ti carica anche emotivamente, non può essere altro che un plus», dice prima di soffermarsi sugli avversari di giornata.

«Cremona è una squadra che abbiamo affrontato già due volte quest’anno: è stata l’ultima amichevole della nostra preseason e l’abbiamo affrontata nel girone d’andata. Sappiamo che è una squadra dotata di grande talento, negli esterni in primis, ma non solo», commenta Vicenzutto.

«Hanno molti interpreti in grado di segnare canestri difficili, anche al di fuori dei giochi. Il loro ritmo offensivo li rende estremamente pericolosi. Di conseguenza, mi aspetto un’avversaria pronta a creare un parziale in ogni momento. La nostra capacità di contenere queste loro iniziative e folate sarà uno dei target per far sì che la partita vada sui binari che vogliamo intraprendere», conclude.