La Reale Mutua Torino '81 Iren batte il Vela Nuoto Ancona

I gialloblù conquistano il primo successo casalingo del 2026, rompendo l’equilibrio iniziale con l’allungo decisivo nei due tempi finali
6 min
La Reale Mutua Torino '81 Iren batte il Vela Nuoto Ancona

 

Prima successo casalingo del 2026 per la Reale Mutua Torino '81 Iren che vince 13-10 contro il Vela Ancona Nuoto. Il match rimane in equilibrio per i primi due tempi, poi i gialloblù crescono e riescono a creare il break decisivo nei due quarti finali.

LA PARTITA

Inizia il match e l'Ancona si porta avanti con la rete di Bartolucci, Colombo pareggia i conti, ma Sabatini segna il gol dell'1-2. La Reale Mutua Torino '81 Iren reagisce con Ettore Novara per il pareggio e va in vantaggio con il rigore realizzato da Tononi. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e il Vela Ancona Nuoto accelera: Baldinelli pareggia su rigore, trova il gol del +1 e Calesini sigla la rete del 3-5. I gialloblù rialzano la testa con Tononi e Colombo su rigore, ma Mancini fa il gol del 5-6. La Torino '81 attacca con Lisica che realizza una doppietta per il +1, Pantaloni pareggia dai cinque metri, ma, a trenta secondi dall'intervallo lungo, Costa porta avanti i suoi 8-7.

Al cambio vasca Colombo segna il +2, Pantaloni prova a tenere a galla i suoi con la rete del 9-8, ma è ancora Colombo a realizzare il gol del 10-8. Si entra in acqua per l'ultimo tempo di gioco e Gattarossa allunga sul +3, l'Ancona reagisce con Mancini, ma Ermondi non ci sta e sigla il gol del 12-9. I marchigiani trovano il gol con Pantaloni per il -2, Colombo chiude il match con la rete del 13-10.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Tre punti sudati, ma i ragazzi si sono sacrificati per raggiungere questo risultato, quindi gli faccio i complimenti. Nei primi due tempi abbiamo regalato qualcosa e siamo andati sotto nel punteggio, ma nei due quarti finali abbiamo prodotto tanto riuscendo a creare il break decisivo e a prendere il controllo della partita. Ci è mancata un po' di freschezza perché abbiamo lavorato molto in settimana, ma tutti i ragazzi hanno dato il proprio contributo, anche Gattarossa e Giacomo Novara che erano alla prima presenza stagionale».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO '81 IREN - VELA NUOTO ANCONA  13-10
Parziali (3-2; 5-5; 2-1; 3-2)

REALE MUTUA TORINO '81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Abate, Tononi 2, Gattarossa 1, Novara G., Costa 1, Ermondi 1, Cassia, De Luca, Novara E. 1, Colombo 4, Romeo, Aichino. All. Aversa.
VELA NUOTO ANCONA: Bartoccini, Mancini 2, Calesini 1, Pantaloni 3, Palanca, Gara, Dottori, Mengoli, Milletti, Bartolucci 1, Sabatini 1, Baldinelli 2, Firmani, Papa. All. Pieroni

GLI ARBITRI: TORNEO - CARRER
LE NOTE: Usciti per limite di falli Abate (T) e Calesini (A) nel terzo tempo, De Luca (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino '81 Iren 6/10 + 2 rigori e Vela Nuoto Ancona 0/12 + 2 rigori.

