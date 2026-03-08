S. Bernardo Campus: Novara passa a Corneliano

La partita

Il College Novara (undicesimo) insidia la decima posizione della S. Bernardo Campus all’alba del match. La prima frazione è di grande equilibrio, si alternano esigui vantaggi, ma è Campus a chiudere avanti al decimo dopo la tripla di Colli: 24-21. Uko scrive subito +5 e la formazione albese di slancio allunga fino alla tripla di Gandolfo per il +11 nel migliore momento dei padroni di casa: 37-26. Ecco che, però, si riscuote Novara con un break prepotente che addirittura dà il vantaggio ai viaggianti alla pausa lunga: 44-45.

La S. Bernardo esce bene dagli spogliatoi e prova a riprendere la partita in mano (50-45), ma da lì in poi le percentuali al tiro crollano e sono ancora una volta i viaggianti a tornare a condurre, toccando il 57-62 all’ultimo mini-intervallo. In 3 minuti Novara scappa a +11 (61-72), poi Toppino e Uko confezionano i punti del -6 (67-73). Tuttavia i locali non riusciranno a recuperare ulteriore terreno. Novara entra negli ultimi due minuti sul +8 e con due triple chiude i giochi: finisce 78-92.

College Novara aggancia e sorpassa, così, Campus in classifica (+5 albese all’andata e +14 novarese al ritorno).

Per i ragazzi di coach Jacomuzzi la graduatoria dice undicesima piazza e servirà dare tutto nelle restanti partite poiché il calendario è durissimo: Campus deve ancora affrontare quattro delle prime sei, comprese le prime due CUS e Savigliano.

S. Bernardo Campus - Basket College Novara 78-92

Campus: Gandolfo 3, Eirale 6, Occelli 4, Uko 13, Negro, Nastasi, Toppino 11, Buldo 8, Camara ne, Colli 11, Zampolli 22.